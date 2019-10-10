中关村在线消息：近日据外媒消息，有传闻称苹果有意推出具有剪式键盘设计的 16 英寸 MacBook Pro 机型，苹果用户终于等到了彻底告别没完没了的蝶形键盘设计问题。



苹果将修复MacBook被诟病的键盘缺陷问题

据了解，过去几年许多人可能在想要购买 MacBook 时犹豫一下。倒不是说苹果的产品阵容不够吸引人，而是 2016 款 MacBook Pro 上首次引入的蝶式键盘，其设计缺陷可能引发各种打字噩梦。

经过多次迭代，该公司在一点点地加以改进。直到今年早些时候的发布会上，苹果才罕见地坦承并致歉。该公司发言人在今年 3 月份表示：“我们得知，少数用户的第三代蝶形键盘存在问题，我们对此深表歉意”。

另外，近日有外媒 MacRumors 援引了知名分析师郭老师的一份新投资者报告，称苹果计划从 2020 年开始，将其整个 MacBook 产品线都换用剪式机械键盘。

郭老师预测，刷新后的 MacBook 机型将于 2020 年2 季度到货，表明其将配备该公司正在采用的备受期待的剪式键盘。

如果是真的，那苹果公司将告别萦绕其头上许久的一项设计噩梦。外媒指出，在首次推出蝶形键盘的时候，苹果曾吹嘘新设计可让键盘厚度减少 40%、同时提升精度。但也有批评人士称，苹果在这方面用力过头了。

（文中图片来自互联网）

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