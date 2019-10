中关村在线消息:近日据悉,谷歌在Chrome浏览器上又添加一项新功能,能够让整个使用体验变得更加出色。用户可以通过桌面端的Chrome浏览器,从桌面端将手机号码发送给智能手机。







ChromeBeta新功能:桌面可发送号码至手机

之前谷歌已在Chrome浏览器中添加了一项新的功能,允许用户在智能手机和PC等其他设备之间互传网页内容。



在用户选择相应的手机设备时候,手机端就会收到一条通知,现在用户只需要在智能手机上点击一下通知就能拨打电话。这项功能在Chrome Beta 78版本中已经默认启用。

用户如果需要的话也可以手动启用,只需要在地址栏上输入“chrome://flags/#click-to-call-context-menu-selected-text”,然后选择启用“Enable click to call feature on desktop when a phone number is selected”,重启Chrome浏览器之后就能使用这项功能。

(文中图片来自互联网)



