早报：新款iPad Pro镜头大升级 谷歌5G手机就绪

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

来看三条新手机方面的新闻，先是realme。



realme X2 Pro官方宣布采用90Hz流体屏





realme在昨天晚间发布了新机realme X2 Pro最新的一部预热视频，并确认该机将采用90Hz流体屏。据悉，realme X2 Pro的流体屏为6.5英寸，分辨率为2400*1080,刷新率达到90Hz。

realme X2 Pro将于10月15日正式发布，根据已有信息，该机将搭载高通骁龙855 Plus处理器，6400万+1300万+800万+200万后置四摄设计，支持50W超级快充。

再来看看荣耀也有一款新机曝光。

荣耀20青春版工信部入网





一款型号为LRA-AL00的荣耀新机现身工信部网站，有分析称这就是荣耀20青春版。从工信部信息来看，该机采用6.3英寸2400*1080分辨率OLED水滴屏设计，CPU主频为2.2GHz，运存有4GB/6GB/8GB三种规格，机身存储也有64GB/128GB/256GB三种规格。

此外，荣耀20青春版还支持屏下指纹识别，配备4800万+800万+200万后置三摄，电池容量为3900mAh。

最后是一加7T Pro迈凯伦版的最新情报。

一加7T Pro迈凯伦欧版价格曝光





一加7T Pro迈凯伦欧洲版价格近日遭到曝光，12GB+256GB配置售价为859欧元，约合人民币6721元。不过需要注意的是，一加在全球各国的定价体系并不统一，因此即使知道欧版价格，也无从知晓国行版的售价。

一加7T国行发布会将在10月15日举行，届时将会公布系列国行版的价格。

新款iPad Pro有了新消息，一起来看看。

郭明錤：新款iPad Pro将配备ToF镜头





知名苹果分析师郭明錤在今天的一份报告中预测，苹果将在明年二季度发布一款带有ToF镜头的新款iPad Pro。此外，郭明錤还表示，苹果还将在明年二季度发布新款MacBook，键盘将换成剪刀式结构，取代蝶形结构。

谷歌也在推进5G手机了？

传谷歌5G手机下周发布 已在试产中





据国外媒体报道，谷歌计划在10月15日的新品发布会上发布一款全新的5G智能手机，目前该机已在测试生产阶段。除此之外，消息还称谷歌将发布两款新的Pixel机型以及新的智能手表和笔记本产品。

华为新机支持谷歌服务？

华为nova 5T将登陆德国 支持谷歌服务





华为nova 5T即将登陆德国市场，之后再在欧洲其他国家发售，值得注意的是，该机获得了谷歌认证，这意味着它将预装并正常提供谷歌移动服务和应用。

下面这个价格会令中国的玩家很欣慰。

《荒野大镖客2》PC版开启预购 国区售价249元





《荒野大镖客2》PC版已在R星游戏平台Rockstar Games Launcher开启预购，针对中国地区的价格也已放出，其中特别版售价249元，终极版329元。《荒野大镖客2》PC版将于11月5日在R星游戏平台解锁，Steam版会在12月发售。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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