晚报：苹果明年或推SE2 大数据杀熟有人治了

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

据苹果分析师郭明錤发布的最新报告指出，iPhone 11系列从今年今年第四季度开始，需求将优于预期。同时明年第一季度，将迎来iPhone SE2、iPad Pro（配备ToF镜头）的发布。





郭明錤认为，苹果将在2020年Q1发布较低售价的iPhone SE2。其大部分外观设计与硬件规格与iPhone 8相似，最明显的规格升级为配备iPhone 11同款的A13处理器。

Z点评：喜欢小屏手机的用户机会来了。

“大数据杀熟”有人治了 文化和旅游部出台新政策

根据文化和旅游部最近发布的《在线旅游经营服务管理暂行规定(征求意见稿)》，将对在线旅游行业中的不合理低价游、大数据杀熟等行为进行处罚。

Z点评：期待其他行业陆续跟进。

iPhone出现弹窗Bug 部分用户受影响

近日，有网友反映iPhone手机出现Bug，不断弹出提示“the itunes store is unable to process purchases at this time”（iTunes store现在不能处理购买进程，请稍后再试）。从一些国内网友反馈的情况看，他们也遇到了这个情况。





截至目前苹果方面暂未给出回应，多位网友在微博贴出解决这一问题的“处理办法”：在设置里注销ID，开机之后用4G登录ID即可。

Z点评：屏幕前的你中招了吗？

安卓之父发推 展示酷似遥控器的安卓智能机

据外媒消息，Android 之父 Andy Rubin 在 Twitter 上发文，公布出了一款采用遥控器造型、身材苗条、屏幕也极为细长的新款智能机。

作为演示，Andy Rubin 在神秘设备上运行了 Uber、日历、地图、天气等 App，看起来它们依然采用了基于 Android 定制的全新用户界面。但是，Andy Rubin 并未介绍这款设备的具体规格和尺寸。对于该机何时能够在市场亮相，还是相当值得期待的。

Z点评：安卓之父的第二款手机。

坚果新机确认命名坚果Pro 3 或为中端机型

据近日多方爆料显示，坚果手机将在这个月正式发布一款新机，这也是坚果归入字节跳动旗下的首款新机。日前，有数码博主在微博曝光了这款新机的包装盒，确认该机将命名为坚果Pro 3。





不过，日前有网友曝光了坚果Pro 3的渲染图，图片显示该机在外观设计上的风格与此前机型完全不同，整机的外观失去了老罗一直贯彻的方正风格，机身四角的设计比较圆润。

Z点评：新“坚果”大家还期待吗？

一加官宣：一加7T Pro迈凯轮版10月10日亮相

今日，一加官方在推特正式宣布了该版本机型的存在，并表示其将会在10月10日的发布会上正式亮相。



Z点评：期待新机酷酷的外观。

工信部发文 12月1日起办理手机号实施人像比对

10月9日消息，工业和信息化部办公厅对外发布了名为《关于进一步做好电话用户实名登记管理有关工作的通知》的相关通知。通知中指出，2019年12月1日起电信企业需要在实体渠道全面实施人像比对技术措施，人像比对一致后方可办理入网手续。





Z点评：骚扰电话有望根治了。

科幻电影成真！LG展示透明OLED技术

10月9日消息，近日LG公司与英国知名百货公司哈德罗百货进行合作，在他们的橱窗中展示了他们全新的透明OLED电视。这款透明OLED电视尺寸为55英寸，充满了科技感。





据了解，相比LCD，OLED屏幕可以更好的体现出透明感。同时，在全息影像方面，透明OLED也有着他自己的优势。

Z点评：科幻电影里的很多场景都已经成真了。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

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