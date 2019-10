晚报：苹果明年或推SE2 大数据杀熟有人治了

各位看官晚上好,今日份的《科技晚报》已经准备好了。

据苹果分析师郭明錤发布的最新报告指出,iPhone 11系列从今年今年第四季度开始,需求将优于预期。同时明年第一季度,将迎来iPhone SE2、iPad Pro(配备ToF镜头)的发布。





郭明錤认为,苹果将在2020年Q1发布较低售价的iPhone SE2。其大部分外观设计与硬件规格与iPhone 8相似,最明显的规格升级为配备iPhone 11同款的A13处理器。

Z点评:喜欢小屏手机的用户机会来了。

“大数据杀熟”有人治了 文化和旅游部出台新政策

根据文化和旅游部最近发布的《在线旅游经营服务管理暂行规定(征求意见稿)》,将对在线旅游行业中的不合理低价游、大数据杀熟等行为进行处罚。

Z点评:期待其他行业陆续跟进。

iPhone出现弹窗Bug 部分用户受影响

近日,有网友反映iPhone手机出现Bug,不断弹出提示“the itunes store is unable to process purchases at this time”(iTunes store现在不能处理购买进程,请稍后再试)。从一些国内网友反馈的情况看,他们也遇到了这个情况。





截至目前苹果方面暂未给出回应,多位网友在微博贴出解决这一问题的“处理办法”:在设置里注销ID,开机之后用4G登录ID即可。

Z点评:屏幕前的你中招了吗?

安卓之父发推 展示酷似遥控器的安卓智能机

据外媒消息,Android 之父 Andy Rubin 在 Twitter 上发文,公布出了一款采用遥控器造型、身材苗条、屏幕也极为细长的新款智能机。

作为演示,Andy Rubin 在神秘设备上运行了 Uber、日历、地图、天气等 App,看起来它们依然采用了基于 Android 定制的全新用户界面。但是,Andy Rubin 并未介绍这款设备的具体规格和尺寸。对于该机何时能够在市场亮相,还是相当值得期待的。

Z点评:安卓之父的第二款手机。

坚果新机确认命名坚果Pro 3 或为中端机型

据近日多方爆料显示,坚果手机将在这个月正式发布一款新机,这也是坚果归入字节跳动旗下的首款新机。日前,有数码博主在微博曝光了这款新机的包装盒,确认该机将命名为坚果Pro 3。





不过,日前有网友曝光了坚果Pro 3的渲染图,图片显示该机在外观设计上的风格与此前机型完全不同,整机的外观失去了老罗一直贯彻的方正风格,机身四角的设计比较圆润。

Z点评:新“坚果”大家还期待吗?

一加官宣:一加7T Pro迈凯轮版10月10日亮相

今日,一加官方在推特正式宣布了该版本机型的存在,并表示其将会在10月10日的发布会上正式亮相。



Z点评:期待新机酷酷的外观。

工信部发文 12月1日起办理手机号实施人像比对

10月9日消息,工业和信息化部办公厅对外发布了名为《关于进一步做好电话用户实名登记管理有关工作的通知》的相关通知。通知中指出,2019年12月1日起电信企业需要在实体渠道全面实施人像比对技术措施,人像比对一致后方可办理入网手续。





Z点评:骚扰电话有望根治了。

科幻电影成真!LG展示透明OLED技术

10月9日消息,近日LG公司与英国知名百货公司哈德罗百货进行合作,在他们的橱窗中展示了他们全新的透明OLED电视。这款透明OLED电视尺寸为55英寸,充满了科技感。





据了解,相比LCD,OLED屏幕可以更好的体现出透明感。同时,在全息影像方面,透明OLED也有着他自己的优势。

Z点评:科幻电影里的很多场景都已经成真了。

