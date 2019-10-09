中关村在线消息：10月9日消息，工业和信息化部办公厅对外发布了名为《关于进一步做好电话用户实名登记管理有关工作的通知》的相关通知。通知中指出，2019年12月1日起电信企业需要在实体渠道全面实施人像比对技术措施，人像比对一致后方可办理入网手续。



工信部发文 12月1日起办理手机号实施人像比对

《通知》中明确指出，需要通过三方面的工作来保证人像比对技术的实施。

一是为确保电话入网环节人证一致，创新运用人工智能等技术手段，要求电信企业自2019年12月1日起在实体渠道全面实施人像比对技术措施，人像比对一致后方可办理入网手续。

二是深入防范治理二次倒卖电话卡，各电信企业应于2019年11月底前，完善电信服务协议条款，明确用户不得二次转售、倒卖电话卡，并充分运用海报、广告、短信等多种方式积极开展宣传提醒，引导用户至正规营业场所购买电话卡。

三是积极防范用户名下不知情办卡，要求电信企业自2019年12月1日起通过自有营业厅向用户提供查询名下手机号码的服务，对用户提出存在异议的手机号码应立即组织核查和处理，切实维护群众合法权益。

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