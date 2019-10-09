中关村在线消息：10月9日消息，据91Mobiles放出的独家消息，realme正在计划进入电视市场，并计划在年底正式上市。业内人士表示，realme推出电视产品，就是为了与更多竞品进行竞争。在印度地区，一些国产厂商的产品占据了更多的市场份额。



传realme电视年底发布 印度率先上市

此前，realme手机官微正式宣布realme X2 Pro将于10月15日正式发布。realme X2 Pro正面将采用一块6.55英寸的水滴显示屏，屏幕刷新率为90Hz，分辨率为2400×1080。相机方面，该机将延续realme X2上搭载的6400万像素主摄+800万像素广角+200万像素微距+200万像素人像的后置四摄组合。

核心方面，realme X2 Pro将搭载高通最新的骁龙855 Plus处理器，并全系配备UFS 3.0闪存规格，机身内置双电芯4000mAh电池，支持50W SuperVOOC闪充技术，可以在35分钟内将改机的电量从0%充至100%。

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