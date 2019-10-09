中关村在线消息：10月9日消息，今天迈凯伦中国在其官方微博上宣布，他们将于一加手机共同推出一加7T Pro迈凯伦版。这款定制机型即将于10月15日在国内发布。不过，10月10日的伦敦发布会上，一加或许就将正式发布一加7T Pro迈凯伦版。



迈凯伦官宣 一加7T Pro迈凯伦版10月15日发布

此前，一加手机官方宣布将于10月15日在北京工业大学奥林匹克体育馆举行一加7T系列国内新品发布会。

一加7T为一加7的升级版，在多个方面进行了升级。屏幕方面采用一块6.55英寸水滴屏，分辨率为2400×1800，刷新率为90Hz。核心升级为骁龙855 Plus处理器，并提供最低8GB+128GB存储组合，标配UFS3.0闪存规格。电池容量为3800mAh，支持30W快充。

相机方面，一加7T相较于前代产品拥有大幅提升，采用了“奥利奥”三摄方案，规格分别为4800万像素主摄+1600万像素超广角+1200万像素长焦镜头，支持两倍光学变焦。后期还将通过系统升级实现960fps、720p分辨率超级慢动作视频录制功能。

另外，近期传闻的一加7T Pro也有望一同亮相。该机的核心配置将与一加7T保持一致，正面保留6.7英寸2K 90Hz流体屏+升降式前摄的设计，后置相机依然为居中的三摄方案，并在三摄左侧增加了一颗3D TOF传感器。

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