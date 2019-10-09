中关村在线消息：10月9日消息，近日LG公司与英国知名百货公司哈德罗百货进行合作，在他们的橱窗中展示了他们全新的透明OLED电视。这款透明OLED电视尺寸为55英寸，充满了科技感。



科幻电影成真！LG展示透明OLED技术

据了解，相比LCD，OLED屏幕可以更好的体现出透明感。同时，在全息影像方面，透明OLED也有着他自己的优势。事实上，LG与哈德罗百货，正是这种透明OLED的正确使用场景。未来百货商场的试衣镜需要这些透明屏幕。

为了应对今年可能产生的竞争，LG显示已经决定投入3万亿韩元（约合26亿美元），来推进OLED生产线的发展。此次LG向OLED屏幕转型，也有LCD市场竞争压力越来越大的缘故。

由于公司在智能手机等设备需求淡季大量投资OLED面板，因此2019年较为困难。公司在声明中称，将继续扩大其在OLED电视市场的领先地位。目前，LCD面板领域已经有越来越多的中国厂商加入，这也让LG显示不得不转向OLED。

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