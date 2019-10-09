中关村在线消息：据外媒报道，苹果公司正在针对是否推出针对 Apple Music 和 Apple TV + 的媒体内容捆版包与各大唱片公司展开讨论。如果协议达成，将会为用户带来更加实惠的服务。

目前大部分唱片公司对该方案持开放态度，但有一部分唱片公司表示了担忧，担心打包的做法会降低收入。目前该方案还未具体出炉，价格及服务内容均不得而知。



苹果有望推出Apple TV+和Apple Music打包服务

Apple Muisc 和 Apple TV+ 在美国的费用分别为 9.99 美元/月，以及 4.99 美元/月，其中后者可以在 9 月 10 后从新购买的 iPhone、iPad、Apple TV、iPod touch 或者 Mac 中获得一年的免费体验。

除了 Apple Music 和 Apple TV+ 以外，苹果的其他服务如 Apple News、 Apple Arcade也有可能推出打包服务。

（本文图片源自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果有望推出Apple TV+和Apple Music打包服务http://news.zol.com.cn/728/7287339.html