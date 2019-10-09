中关村在线消息：近日据悉，AMD会穿插上市两款新 SKU ，分别是面向全球消费者的 Ryzen 9 3900，以及特定于中国 OEM 市场的 R5 3500X 。







AMD锐龙 9 3900与锐龙 5 3500X处理器公布

前者为 12 核 / 24 线程，基础 / 动态加速频率分别为 3.1 / 4.3 GHz 。后者为 6 核 / 12 线程，基础 / 动态加速频率为 3.6 / 4.1 GHz 。



Zen 2 平台为 AMD 带来了巨大的成功，无论是面向消费市场的锐龙 3000 系列 Matisse 处理器，还是面向服务器市场的霄龙7002 系列处理器。

首批基于 7nm 的 x86 处理器，其不仅显著降低了功耗，还在每时钟原始性能上超越了英特尔，并且得到了消费者和市场的充分认可。

AMD 还将在全球范围内，向系统集成商推出低功耗的 12 核 Ryzen 9 3900 处理器。而在中国市场，还有一款专供 OEM 厂商、性价比更高的锐龙 5 3500X 。

与锐龙 9 3900X 相比，锐龙 9 3900 的热设计功耗（TDP）仅为 65W，但基础和单核动态频率也略低。此外，AMD 还准备了一款专供企业客户的锐龙 9 Pro 3900 处理器。

至于锐龙 5 3500X，尽管外媒向 AMD 发去了咨询邮件，但该公司并未透露任何确切的规格。当然，中文网站上已经列出了 3500X，且有一些 PC 制造商曝光了不带 X 的 锐龙 5 3500 。

在价格方面，AMD目前并没有公布官方指导价。从产品定位来看，锐龙 5 3500X 应该会比锐龙 5 3600X 便宜一些，锐龙 9 3900 应该也会介于 3900X 和 3800X 之间。

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