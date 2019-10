中关村在线消息:近日,有网友反映iPhone手机出现Bug,不断弹出提示“the itunes store is unable to process purchases at this time”(iTunes store现在不能处理购买进程,请稍后再试)。从一些国内网友反馈的情况看,他们也遇到了这个情况。



网友反映iPhone手机出现弹窗Bug

截至目前苹果方面暂未给出回应,多位网友在微博贴出解决这一问题的“处理办法”:在设置里注销ID,开机之后用4G登录ID即可。

