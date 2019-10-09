中关村在线消息：近日据外媒消息，谷歌在吉尔罗伊东侧购买了40英亩的土地，但谷歌表示，它对该物业的用途是针对园艺而非新的办公园区。



谷歌在吉尔罗伊买下40英亩土地 用于园艺

谷歌发言人表示，谷歌考虑在美国101号公路和152号州际公路交汇处购买的土地用作树木苗圃。根据圣克拉拉县的公开记录，Google以210万美元的价格收购了吉尔罗伊的土地。

该地点位于5950 Rossi Lane。卖方是由Dean Smith、Jo Ann Smith和Gloria Pollock领导的信托基金。

鉴于谷歌广泛寻求在硅谷的一部分地区开发办公园区，混合用途项目和面向交通的社区，拥有树木苗圃似乎也合乎情理。

谷歌发言人表示，苗圃中将种植的树木将用于目前和将来的办公园区。基于山景城的谷歌已经开始了令人惊讶的寻求更大办公空间的需求，以容纳湾区和全球范围内不断增长的劳动力。

除了现有的众多办公园区位于山景城的Googleplex公司总部外，谷歌还计划建立几个新的混合用途社区。新计划包括在山景城、森尼韦尔和圣何塞市中心提议的新社区。

谷歌打算在圣何塞市中心建立一个村庄，其中包括办公室、房屋、餐馆、商店，酒店设施和开放空间。预计将有25000名谷歌员工在此工作。

谷歌还计划在圣何塞市中心开发60英亩土地，其中15英亩将是开放空间。开放空间和绿地肯定需要大量树木。

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