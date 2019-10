中关村在线消息:今天凌晨,索尼互动娱乐总裁兼CEO吉姆·瑞恩(Jim Ryan)表示,索尼下一代游戏机PlayStation 5将于2020年假期推出,下一代产品的目标之一是让玩家在玩游戏时加深沉浸感。



吉姆·瑞恩表示,PlayStation 5的新型控制器有两个关键创新。首先是采用触觉反馈技术来取代从第5代游戏机开始用于控制器的“震动”技术,玩家可以真正感受到更加广泛的反馈;其次是采用“自适应触发器”,可以产生更好地模拟各种动作的强大体验。

此外,吉姆·瑞恩称PS4上将有大量的重磅体验,包括《死亡搁浅》(Death Stranding)、《最后生还者2》(The Last of Us Part II)和《对马岛之鬼》(Ghost of Tsushima)等。

