早报：PS5官宣明年圣诞发售 AMD发布两款新处理器

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

昨天Intel发新U，今天AMD也跟上了。

AMD正式发布R9 3900处理器





根据外媒报道，AMD正式发布了R9 3900和R5 3500X两款处理器，其中R5 3500X为中国独占。R9 3900X为12核心24线程，频率为3.1-4.3GHz，64MB三级缓存，但TDP只有65W。AMD R5 3500X为6核6线程，TDP也是65W，之前已上架京东，售价为1099元。

游戏玩家们关注的大新闻来了。



索尼新主机正式定名PS5 明年圣诞季发售





PlayStation中国官方微博发文宣布，新一代索尼游戏主机正式定名为PlayStation 5，将于2020年圣诞节假期时发售。据悉，PS5将支持光线追踪，手柄将迎来大幅进化，实体版游戏将使用100GB光盘，光驱容量是4K蓝光播放器的2倍。

三星Galaxy S10系列将有新的更新计划。





根据外媒消息，三星Galaxy S10e/S10/S10+将迎来OneUI 2.0更新，该版本基于Android 10开发，不过具体时间官方没有公布。据悉，OneUI 2.0将包括谷歌今年5月在其开发者大会上宣布的所有改进。不过OneUI 2.0具体的更新时间并没有公布。

中国移动宽带新政策了解一下？

中国移动：58元以下套餐不再送宽带





据报道，中国移动提高了免费宽带的赠送门槛，10月7日之后，取消58元以下手机套餐免费宽带赠送业务。同时，中国移动开始收取宽带安装调试费，每位新用户100元左右。

今年科学界的大事不看看吗？

2019年诺贝尔物理学奖揭晓





2019年诺贝尔物理学奖揭晓：加拿大裔美国科学家James Peebles、瑞士科学家Michel Mayor、瑞士科学家Didier Queloz获奖。该奖奖励他们在增进对宇宙演化，以及地球在宇宙中地位的理解方面所做出的贡献。

针对美国商务部将大华列入实体清单，浙江大华技术股份有限公司发布公告表示强烈抗议。

大华回应被美国商务部列入实体清单





大华在公告中指出该决定没有事实依据，并呼吁美国政府重新审视。大华表示，作为一家全球化的商业主体，公司恪守商业行为准则，坚持合法合规经营，遵循市场规律和国际规则，在全球各个国家和地区开展投资经营活动。

又一家中国视频平台表态了！





咪咕视频官方在昨晚发表声明：即日起，决定立即暂停NBA季前赛（中国赛）的所有资讯内容报道，立即排查涉及NBA的一切合作交流。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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