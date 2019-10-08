晚报：Galaxy Fold国行版来了 腾讯停播NBA季前赛

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

Galaxy Fold国行版11月1日开启预售





今日，三星（中国）投资有限公司智能穿戴产品经理在微博表示，三星Galaxy Fold折叠屏手机国行版将于11月1日在三星官网开启预售，并在11月1日后全渠道开售。据之前消息，修复后的Galaxy Fold折叠屏手机近期已在全球范围内多个市场正式发售。

Z点评：一波三折终成正果，千万别再出岔子了。

腾讯体育宣布暂停NBA季前赛（中国赛）转播安排





腾讯体育官方微博在刚刚发表声明，正式宣布即日起暂停NBA季前赛（中国赛）的转播安排。同时，腾讯体育App发布公告称，将为2019年9月7日之后开通火箭球队特权包，且还未更改球队包选择的用户进行退款。

Z点评：在大是大非面前没有讨论的余地，腾讯做得好。

传谷歌欲统一Android 10开机图案 叫停第三方手势





根据谷歌最新的要求，2020年开始，所有预装Android 10的设备开机画面的“Powered by Android”需使用新字体和安卓机器人LOGO。

此外还有消息称，谷歌计划叫停第三方手势操作，Android 10.0机型必须使用传统底部虚拟三键或Android 10原生手势，并要求厂商提供支持USB-PD快充协议的充电头。

Z点评：谷歌这是在向苹果iOS的封闭式看齐吗？

realme X2 Pro真机图公布 全新“海神”配色





今天上午，realme手机官微正式宣布将于10月15日正式发布首款旗舰手机——realme X2 Pro（超能武士）。之后，realme CMO徐起在微博放出了该机的首张真机图，并表示新机将拥有全新的“海神”配色。

从图片来看，realme X2 Pro的外观并非此前传言的与realme X2保持一致，后置相机采用了居中竖置排列的四摄模组，同时在相机模组的左下方还拥有realme的品牌logo，背部整体设计与realme X机型类似。

Z点评：这个非对称的Logo位置深得我心，有点设计感。

魅族16s Pro Plus渲染图流出 本月底发布





国外媒体Slashleak发布了一批魅族16s Pro Plus的高清渲染图，魅族16s Pro Plus基本上是魅族16s Pro的大尺寸版本。随着尺寸的变大，电池容量等配置参数也将会得到进一步的增加。

核心配置方面，魅族16s Pro搭载高通骁龙 855 Plus处理器，全系列配备UFS 3.0存储，采用第二代双超线性扬声器与mEngine 3.0触感引擎，支持OneMind 3.5智能调优。

Z点评：这后缀名越来越长，能改个叫法么？

一加7T系列国内发布会定档 10月15日北京见





今日，一加手机官方宣布将于10月15日在北京工业大学奥林匹克体育馆举行一加7T系列国内新品发布会。一加7T为一加7的升级版，在多个方面进行了升级，核心升级为骁龙855 Plus处理器，相机较前代产品有大幅提升，采用了“奥利奥”三摄方案。

Z点评：相机将是本次新机的大看点，一同期待看看。

macOS 10.15正式版推送 升级前可得小心





苹果在今天正式推送了macOS Catalina 10.15正式版更新，Mac用户已经可以通过系统内的升级通道进行升级了。

不过需要注意的是，macOS Catalina系统将取消对所有32位软件和游戏的支持。这意味着如果一款软件或游戏到macOS Catalina时仍然是32位版本，那么用户就无法再使用它们了。

Z点评：这种情况在Mac上其实挺普遍的，谨慎升级。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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