三星高管：Galaxy Fold国行版11月1日开启预售

中关村在线消息：据之前消息，三星修复后的Galaxy Fold折叠屏手机近期已在全球范围内多个市场正式发售。今日，三星（中国）投资有限公司智能穿戴产品经理在微博表示，该机的国行版将于11月1日在三星官网开启预售，并在11月1日后全渠道开售。



三星Galaxy Fold国行版将于11月开售

配置方面，三星Galaxy Fold折叠手机5G版，采用了一块Dynamic AMOLED材质的7.3英寸无缝大屏幕，分辨率达到2048×1536(比例为21:9)，屏幕可向内折叠。折叠后的机身外部小屏幕为4.6英寸，小屏幕材质为Super AMOLED，分辨率为1680×720（比例为4.2:3)。



三星Galaxy Fold拥有一块7.3英寸的可折叠屏幕

核心方面，该机将搭载高通骁龙855处理器，配备12GB内存+512GB UFS 3.0存储，前置1000万+800万双摄像头，后置1600万超广角镜头+1200万广角镜头+1200万长焦镜头，支持OIS光学防抖。电池容量为4380mAh，支持侧面指纹识别。

目前，三星Galaxy Fold折叠手机国行版的售价还不得而知，不过根据近期该机在全球各大市场的售价推测，该机在国内的起售价也将在15000元（人民币）左右。

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