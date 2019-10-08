中关村在线消息：10月8日消息，上周微软在新品发布会上正式发布了手机产品Surface Duo。微软在发布会上表示，这款手机产品将会运行Android系统。不过现在有迹象显示，Surface Duo将会支持UWP。



Surface Duo或将支持UWP 微软正在进行相关事宜

近期，微软相关推特账号WalkingCat在Github存储库发现了JavaWinRT，是Windows Runtime的Java语言投射。据了解，JavaWinRT投射将允许Java开发人员访问UWP API。这也被认为是微软正在测试Surface Duo支持UWP。

Surface Duo很像一个缩小版的Surface X，是一款可折叠手机。Surface Duo的两块屏幕大小均为5.6英寸，将支持手势自适应。同时，微软还正式宣布，他们将于谷歌进行合作，将会在Surface Duo上采用定制版安卓系统。值得一提的是，这一定制版安卓的界面UI很像Windows 10X。

微软Surface Neo与Surface Duo相同，都将在2020年圣诞假期上市，目前售价还没有公布。

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