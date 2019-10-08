vivo NEX 3 5G推出三体联名款礼盒 售价5698元

中关村在线消息：vivo上个月正式发布了NEX 3瀑布屏手机，据vivo最新消息，NEX 3 5G三体联名款礼盒现已正式上架京东电商平台，提供8GB+256GB版本，售价为5698元。



vivo NEX 3 5G推出三体联名款礼盒

据vivo官方介绍，NEX 3 5G三体联名款礼盒将限量发售500套，该礼盒整体设计灵感来自于《三体》中的宇宙，包装盒采用了三体经典的六芒星轮廓和幽灵倒计时设计，礼盒中还包含有三体定制的“三日凌空”手机壳和“水滴”封面笔记本。



vivo NEX 3 5G三体联名款配置不变

手机硬件方面，NEX 3 5G三体联名款与普通版保持一致，正面采用无界瀑布屏设计，屏幕尺寸为6.89英寸，屏占比高达99.6%；核心搭载骁龙855 Plus处理器，并配备8GB+256GB存储组合；后置相机则采用6400万像素+1300万像素+1300万像素的三摄方案。

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