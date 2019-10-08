    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文
    vivo手机vivo NEX 3（8GB/256GB/全网通/5G版）

    vivo NEX 3 5G推出三体联名款礼盒 售价5698元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：vivo上个月正式发布了NEX 3瀑布屏手机，据vivo最新消息，NEX 3 5G三体联名款礼盒现已正式上架京东电商平台，提供8GB+256GB版本，售价为5698元。

    vivo NEX 3 5G推出三体联名礼盒版
    vivo NEX 3 5G推出三体联名款礼盒

    据vivo官方介绍，NEX 3 5G三体联名款礼盒将限量发售500套，该礼盒整体设计灵感来自于《三体》中的宇宙，包装盒采用了三体经典的六芒星轮廓和幽灵倒计时设计，礼盒中还包含有三体定制的“三日凌空”手机壳和“水滴”封面笔记本。

    vivo NEX 3 5G推出三体联名礼盒版
    vivo NEX 3 5G三体联名款配置不变

    手机硬件方面，NEX 3 5G三体联名款与普通版保持一致，正面采用无界瀑布屏设计，屏幕尺寸为6.89英寸，屏占比高达99.6%；核心搭载骁龙855 Plus处理器，并配备8GB+256GB存储组合；后置相机则采用6400万像素+1300万像素+1300万像素的三摄方案。

    （本文图片来自网络）

    vivo NEX 3（8GB/256GB/全网通/5G版） 无界瀑布屏，高通骁龙855Plus，5G全网通，隐藏压感键

    vivo NEX 3（8GB/256GB/全网通/5G版） 无界瀑布屏，高通骁龙855Plus，5G全网通，隐藏压感键

    [经销商] 京东商城

    [产品售价] 5698元

    进入购买

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：vivo NEX 3 5G推出三体联名款礼盒 售价5698元http://news.zol.com.cn/728/7286352.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/728/7286352.html report 817 中关村在线消息：vivo上个月正式发布了NEX 3瀑布屏手机，据vivo最新消息，NEX 3 5G三体联名款礼盒现已正式上架京东电商平台，提供8GB+256GB版本，售价为5698元。vivo NEX 3 5G推出三体联名款礼盒据vivo官方介绍，NEX 3 5G三体联名款礼盒将限量发售500套，该礼盒整体...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：vivo NEX 3推出三体联名版
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    vivo NEX 3相关文章

    99.6%屏占比只是冰山一角 vivo NEX 3 5G评测10点深挖vivo NEX 3 这个瀑布屏到底怎么样未来无界 NEX 3（5G）旗舰新品发布会价格杀手 拼多多iPhone11系列销量同比增20倍5G版本售价对标苹果 vivo NEX 3发布会回顾

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品