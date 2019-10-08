商汤科技等公司回应被美国商务部列入实体清单

中关村在线消息：美国当地时间10月7日，美国联邦政府宣布将28家中国实体加入“实体管制清单”，涉及海康威视、大华科技、科大讯飞、旷视科技、商汤科技等人工智能、人脸识别及安防监控公司。





对此，商汤科技回应表示强烈反对：“我们严格遵守相关国家和地区的法律、法规。同时，我们通过制定并实施严格的人工智能技术使用的伦理标准，让人工智能技术能获得正确的应用，以最负责任的态度推动人工智能技术发展……商汤科技将尽快就此事与各方积极沟通，以确保获得公平、公正的对待。我们有信心能够最大限度地保护公司客户、合作伙伴、投资人以及员工的利益。”

海康威视也表示，正在全面评估此事件可能对公司造成的影响，并与各方面积极沟通。海康威视将于10月9日举行关于公司被美国商务部纳入“实体清单”的投资者电话说明会。

科大讯飞则在公告中表示，科大讯飞拥有全球领先的人工智能核心技术，这些核心技术全部来自于科大讯飞的自主研发，拥有自主知识产权。列入实体清单不会对科大讯飞的日常经营产生重大影响，对于此情况已有预案。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：商汤科技等公司回应被美国商务部列入实体清单http://news.zol.com.cn/728/7286306.html