中关村在线消息：10月8日消息，此前就有消息指出，魅族公司即将在年底之前发布他们的新旗舰魅族16s Pro系列。现在，这一系列手机有了更多的消息。国外媒体Slashleak发布了一批魅族16s Pro Plus的高清渲染图，也让我们可以更好的了解到这款手机。





魅族16s Pro Plus渲染图流出 本月底发布



魅族16s Pro Plus基本上是魅族16s Pro的大尺寸版本。当然，随着尺寸的变大，电池容量等配置参数也将会得到进一步的增加。

魅族16s Pro采用三星定制的6.2英寸Super Amoled屏幕，具有103%的 NTSC色域、96.1%的DCI-P3色域与1.5的色彩偏移指数，支持DC调光，触摸采样率为160Hz。

核心配置方面，魅族16s Pro搭载高通骁龙 855 Plus处理器，全系列配备UFS 3.0存储，采用第二代双超线性扬声器与mEngine 3.0触感引擎，支持OneMind 3.5智能调优。

拍照方面，魅族16s Pro前置2000W像素摄像头，后置全索尼AI三摄，为4800W IMX586+索尼2000W IMX350+索尼 1600W IMX481组合，支持117° 超广角、2.5cm超微距、3倍无损变焦、8倍数码变焦，4K 60帧超清录像/480帧慢动作录像/超广角录像。

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