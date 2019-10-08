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    realme手机realme X2 Pro（全网通）

    realme X2 Pro真机图公布 拥有全新“海神”配色

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：今天上午，realme手机官微正式宣布将于10月15日正式发布首款旗舰手机——realme X2 Pro（超能武士）。刚刚，realme CMO徐起在微博放出了该机的首张真机图。

    realme X2 Pro真机图公布 全新“海神”配色
    realme X2 Pro真机图首曝

    从图片来看，realme X2 Pro的外观并非此前传言的与realme X2保持一致，后置相机采用了居中竖置排列的四摄模组，同时在相机模组的左下方还拥有realme的品牌logo，背部整体设计与realme X机型类似。此外，徐起还表示新机将拥有全新的“海神”配色。

    realme X2 Pro真机图公布 全新“海神”配色
    realme X2 Pro拥有全新的“海神”配色

    据之前消息，realme X2 Pro正面将采用一块6.55英寸的水滴显示屏，屏幕刷新率为90Hz，分辨率为2400×1080。背部四摄的规格分别为6400万像素主摄+800万像素广角+200万像素微距+200万像素人像镜头，且支持最高20倍混合光变。

    核心方面，realme X2 Pro将搭载高通最新的骁龙855 Plus处理器，并全系配备UFS 3.0闪存规格，机身内置双电芯4000mAh电池，支持50W SuperVOOC闪充技术，可以在35分钟内将改机的电量从0%充至100%。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：realme X2 Pro真机图公布 拥有全新“海神”配色http://news.zol.com.cn/728/7286155.html

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