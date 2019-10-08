中关村在线消息：近日据消息人士称，苹果将投入比预期更多的资金，救助iPhone屏幕制造商Japan Display，为其解困。

Japan Display经历了数年的财务问题，最近一位投资者取消了注资纾困承诺，这家iPhone屏幕制造商此前曾预计将获得800亿日元约7.5亿美元的救助资金。



苹果欲出2亿美元 救助供应商JapanDisplay公司

Japan Display首席执行官Minoru Kikuoka告诉路透社，“我们接近获得500亿日元（约合4.7亿美元）资金，而且我相信我们可以在本月达成这笔交易。”

Japan Display表示，一个大客户打算投资2亿美元，这是该公司先前计划的两倍。消息称，这个主要客户是苹果公司。

据了解，香港绿洲管理公司将再投资1.5至1.8亿美元。据信，新的救助资金所需其余0.9亿美元至1.2亿美元，来自另一家Japan Display供应商和其他未指定来源。

Japan Display是苹果长期供应商，目前生产iPhone 11中使用的LCD屏幕。它尚未生产iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max中使用的OLED显示屏，也尚未计划迁移到新技术。

Japan Display不打算为OLED进行资本投资，此举将需要改造一家闲置的LCD工厂，至少要花费19亿美元。

Japan Display表示，液晶显示屏订单增长超出了预期。这些大幅度增加的订单被认为来自苹果，因为外界报道，苹果正在增加其iPhone 11订单。

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