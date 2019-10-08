中关村在线消息：近日据外媒The Verge消息，亚马逊一直在提供其Fire平板电脑的Kids Edition版本，现在它将通过新的Kindle Kids Edition将捆绑销售商品添加到Kindle电子阅读器中。







亚马逊添加了Kindle Kids Edition最新捆绑包

与Kids Edition平板电脑一样，这个捆绑包包括四个主要部分：设备与亚马逊最新的入门级Kindle完全相同的硬件；用于保护它的耐用保护套；一年的亚马逊FreeTime服务以及设备损坏后提供的两年延期更换保证。



这里最吸引人的是FreeTime，它使父母可以将FreeTime图书的整个内容库（包括诸如《哈利·波特》系列，《霍比特人》，《阿特米斯》，波西·杰克逊系列群书和《纳尼亚传奇》全集等）放在孩子们面前。

孩子们可以浏览和下载他们感兴趣的内容，而父母则不必担心内容不当或花费额外的钱。Kindle和Fire平板电脑上提供了用于管理屏幕时间的所有FreeTime功能。父母可以设置就寝时间，最大时间限制等等。

还有一些以孩子为中心的新功能，包括一个成绩系统，可识别并游戏化目标，例如连续阅读多天。此外，孩子们在机载字典中查找的单词会自动保存为识字卡，他们可以回去查看这些单词以帮助建立词汇量。

FreeTime Unlimited模式并不是 Kids Edition Kindle独有的；亚马逊计划在明年1月份进行软件更新，以将其用于其他Kindle硬件。这意味着用户很快就能将较旧的Kindle变成适合儿童使用的电子阅读器。

Kids Edition Kindle的最大问题是基本硬件：它是亚马逊最近改版的入门级Kindle，这款产品售价109美元。外媒认为这个价格是合理的，尤其是当用户考虑捆绑包中包含的FreeTime Unlimited服务的情况和年份时。

但是，鉴于性能优越得多的Paperwhite具有更好的显示效果和对儿童友好的防水功能仅需129美元考虑到亚马逊的频繁销售，通常价格要低得多，外媒建议用户最好等上一段时间再购买更高级的硬件。

（文中图片来自互联网）

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