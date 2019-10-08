中关村在线消息：近日据外媒消息，Thrustmaster 在本周一宣布了一款模块化、可更换零部件的 PS4 手柄，它就是 eSwap Pro 。



Thrustmaster为模块化PS4手柄提供可更换部件

虽然宣传上主打 PS4 应用，但该手柄也支持 PC 平台，对于喜欢个性化定制的玩家来说，能够给你带来更大的自由度。

据了解，Thrustmaster 为 eSwap Pro 使用了所谓的“T-Mod”技术。其不仅允许玩家对手柄展开自定义，还支持在游戏过程中按需热插拔。

模块化的部件，涵盖了左右的触发器、模拟摇杆、D-Pad、以及手柄本体。唯一无法更改的，就是肩部的“保险杠”、底脚、后部的四颗可编程按键、正面四颗按键（△○□×）、以及顶部中间的触摸板。

玩家还可以为自己的手柄添加更多贴片装饰。遗憾的是，eSwap Pro 并不比 Scuf 的 Vantage 2 手柄便宜。其起售价达到了 180 美元，且各种模块都以包装的形式单独出售。

该产品将于 11 月 5 日正式上市，目前 Thrustmaster 仅提供了三套预包装的模块化套件（银 / 黄 / 彩等），且似乎只打算在 EMEA 和澳大利亚市场销售 eSwap Pro。

（文中图片来自互联网）

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