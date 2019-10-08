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    OPPO Reno Ace邀请函曝光 想知道的信息全在这

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：OPPO官方已经正式发布邀请函，宣布在10月10日下午14:00于成都正火艺术中心8号馆举行OPPO Reno Ace超玩大会，届时OPPO Reno Ace将正式与大家见面。同时今天OPPO副总裁沈义人再度“开张”，与OPPO官微互相放出更多OPPO Reno Ace的相关消息。

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    OPPO Reno Ace邀请函曝光 想知道的信息全在这
    OPPO Reno Ace邀请函曝光

    OPPO Reno Ace发布会邀请函是一副麻将，东、西、北、发财全到齐，且背后暗藏三大玄机：65W超级闪充、90Hz屏幕、骁龙855+，暗示这对于OPPO Reno来讲一点也不“南”。

    另外OPPO副总裁沈义人再度“开张”，与OPPO官微互相放出更多OPPO Reno Ace的相关消息。显示，OPPO Reno Ace将支持18W PD快充，同时还兼容18W QC快充和20W VOOC闪充。

    OPPO Reno Ace邀请函曝光 想知道的信息全在这
    OPPO Reno Ace想知道的信息全在这

    不仅如此，OPPO Reno Ace还加入了由VC均热板冷凝散热+冰碳（复合碳纤维）+多层石墨散热组成的冰碳恒冷散热系统。

    硬件方面，OPPO Reno Ace使用了一块90Hz屏+135Hz触控采样率屏幕，搭载骁龙855+处理器。采用4800W超清四摄方案，支持:5倍混合光变+极夜模式；存储方面最高支持到12+256GB且全系标配UFS 3.0。

    最后沈义人还爆料，（OPPO Reno Ace）有高达版。

    OPPO官方宣布将在10月10日下午14:00于成都正火艺术中心8号馆举行OPPO Reno Ace超玩大会，届时OPPO Reno Ace将正式与大家见面：详情点击：65W超级闪充 OPPO Reno Ace新品发布会直播

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