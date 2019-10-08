中关村在线消息：10月8日消息，据北京商报报道，截至昨天下午4点，中国移动、中国联通和中国电信等三大运营商的5G预约数字已经逼近了930万。中国移动是三家运营商中人数最多的，预约用户数已经达到560.3万。



三大运营商5G预约用户达930万 中国移动是主力

另外两家的数字还算不错，中国联通5G预约用户数为177.93万，中国电信5G预约用户数为190.85万。中国移动之所以预约人数超过其他两家，主要是因为他们是最早开启5G服务预约的公司。

从预约活动上开看，中国移动支持网龄5年及以上用户可享受中国移动5G套餐7折优惠，5年以下用户可享受8折优惠。领取后新老用户可享受自订购中国移动全国统一5G套餐的次月起连续6个月内5G套餐费7折/8折优惠。

中国电信方面，电信网龄3年及以上用户享7折优惠，网龄3年以下及新入网用户享8折优惠。预约成功的用户，于2019年12月25日前办理均可享受连续6个月套餐折扣，还可享有海量5G甄选号码专属购买权。

中国联通规定，网龄3年及以上用户享7折优惠，网龄3年以内及新入网用户享8折优惠。用户成功预约后，可享受自订购中国联通全国统一5G套餐次月起连续6个月内5G套餐折扣优惠。

三大运营商目前5G套餐各档位价格已基本确定，比起4G套餐价格并不会高多少，三大运营商在5G套餐方面将“步调一致”，最快月内上市开售。业内人士称：“5G时代，1G流量价格可能就是1元或者是5毛。”

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