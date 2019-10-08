中关村在线消息：近日据外媒消息，微软描述了一种 可以在虚拟现实情境中所使用的地毯，它不仅能够模拟虚拟环境中的脚控制和触觉反馈，而且在玩家即将超过地毯范围的时候就会通过振动方式提醒玩家。









微软VR地毯专利曝光：玩家游戏中不磕碰到家具

它将在中间具有传感器，从而定义了“开始区域”。游戏可以在玩家进入该区域后立即开始。其他压力敏感区域可以使VR系统无需光学传感器即可知道用户的位置。



在描述中写道“此类压力传感器使虚拟现实系统能够识别用户相对于垫子的站立位置，而不必要求用户通过光学传感器在视觉上进行检测”。

更有意思的一点是，该配件与“可能采用游戏机形式的计算设备”兼容。该措词刻意含糊，但似乎表明微软可能正在为Project Scarlett项目兼容VR头戴式耳机。

实际上，在其中一张图中，它看起来类似于已停产的Kinect。

由于在玩VR游戏的时候，最令人烦恼的事情莫过于沉浸在虚拟世界的时候碰到茶几或者墙壁了。目前最好的解决方案就是系统方面的保护措施，在即将离开VR区域的时候提醒玩家。不过当玩家沉浸在虚拟世界中，这些系统提醒往往很容易被忽略。

（文中图片来自互联网）

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