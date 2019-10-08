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    传谷歌将为Android手游筹划游戏设备认证项目

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据外媒XDA-Developers消息称，谷歌正在为移动游戏制定设备认证项目，以确保即将推出的 3A 手游可以在性能足够强大的移动设备上使用。

    传谷歌将为Android手游筹划游戏设备认证项目

    传谷歌将为Android手游筹划游戏设备认证项目
    传谷歌将为Android手游筹划游戏设备认证项目

    之前《堡垒之夜》和《使命召唤》等作品，已经在移动平台上取得了不错的成功。于是谷歌也开始更加专注于提供“体面的游戏体验”，以避免低部分玩家在低性能设备上的体验大打折扣。

    XDA 指出，谷歌的游戏设备认证项目，将主要面向 Android OEM 厂商开展。消息人士称，不符合这些要求的设备，将被谷歌移动服务（GMS）拒之于门外。

    XDA 表示，谷歌手头有一份详细的说明，在文档中列出了设备安装 GMS 的最低要求。

    在其中第 13.14 节指出，厂商必须对即将推出的设备进行充分的优化，以避免开发人员在开发中可能遇到的问题。包括过热降频、CPU 内核性能损失、以及‘其它奇怪的系统行为’。

    目前只有华硕 ROG 和 RAZER Phone 在 Android 游戏智能机市场取得了一定的成功，但目前市面上尚无一款机型获得谷歌的认证。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：传谷歌将为Android手游筹划游戏设备认证项目http://news.zol.com.cn/728/7285983.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/728/7285983.html report 875 中关村在线消息：近日据外媒XDA-Developers消息称，谷歌正在为移动游戏制定设备认证项目，以确保即将推出的 3A 手游可以在性能足够强大的移动设备上使用。传谷歌将为Android手游筹划游戏设备认证项目之前《堡垒之夜》和《使命召唤》等作品，已经在移动平台上取得了不错的...
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