刘作虎晒一加新机包装盒 暗示将推迈凯伦定制版

中关村在线消息：近日，有多方爆料称一加将于10月10日正式发布新一代旗舰级产品——一加7T Pro。一加CEO刘作虎近日还在推特上晒出了该机外包装盒照片，暗示其将拥有迈凯伦定制版机型。



刘作虎晒新机迈凯伦定制版包装盒

根据刘作虎晒出的包装盒照片显示，这款迈凯伦定制版的包装盒依然采取了与以往类似的凯夫拉纹理设计以及迈凯伦经典的橙色点缀。由此推测，一加7T Pro迈凯伦定制版手机整体应该也会延续之前的凯夫拉纹理+迈凯伦橙的设计思路。



一加7T Pro迈凯伦定制版将传承之前的设计

配置方面，一加7T Pro迈凯伦定制版将会与普通版基本保持一致，正面保留6.7英寸2K 90Hz流体屏+升降式前摄的设计，后置相机依然为居中的三摄方案，并在三摄左侧增加了一颗3D TOF传感器。



一加7T Pro将增加3D TOF传感器

核心方面，一加7T Pro迈凯伦定制版也将搭载高通骁龙855 Plus处理器，并配备UFS3.0闪存和LPDDR4x内存规格。从以往的迈凯伦定制版机型的配置来看，一加7T Pro迈凯伦定制版相较于普通版的充电功率方面会更加激进，或许会配备超过50W的快充规格。

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