早报：Intel上新+降价好给力 坚果新机渲染图曝光

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

首先是Intel新闻两连发。

Intel发布新一代桌面发烧级酷睿X系列





Intel正式发布了新一代桌面发烧级的酷睿X系列处理器，代号为Cascade Lake-X，主要面向发烧友、专业创作人士、自由职业者、设计工作室市场，这也是Intel的第三代酷睿X系列产品。

据悉，新一代酷睿X系列基于14nm工艺和Skylake架构，最高为18核心36线程，性能相比上代提升7%，相比三年前平台提升14%。

9代酷睿“F”“KF”正式官降





Intel正式宣布，不带核显的9代酷睿“F”“KF”进行官方降价，幅度最高接近21%。根据官方解释，此次调整的目的是让价格更加合理，且即时生效。

火箭队因莫雷一句话引来的麻烦越来越多。

淘宝高管回应下架火箭队商品 用词激烈





淘宝对平台上休斯顿火箭队相关商品进行下架处理，阿里巴巴高管就此事回应称：“由于休斯顿火箭队总经理莫雷在推特上的不当言论对中国人民的感情构成了严重伤害，其行为也触犯了国家法律底线。正如蔡崇信在代表布鲁克林篮网队对所有NBA球迷的公开信里所说：14亿中国人在涉及中国领土完整和国家主权的问题上，紧密地团结在一起。这个问题是没有讨价还价余地的。”

坚果新机居然长这样吗？

坚果新机渲染图曝光 你觉着怎么样





有网友根据之前曝光的疑似坚果真机的背部细节制作了一张该机的背部渲染图，从图上看，坚果新机采用类似苹果的左上角矩形四摄设计，左下角则是锤子的Logo和英文名称。

亚马逊的平板业务还没耽搁下。

亚马逊发布新款FireHD 10平板





亚马逊正式发布了新款FireHD 10平板，该机搭载一颗8核处理器，运存为2GB，存储提供32GB和64GB两种选择，此外支持最高512GB扩展。

官方称，新款FireHD 10平板性能比老版提升30%，续航时间增加到12小时，同时还首次引入USB-C接口，支持快充。FireHD 10标准版定价149美元，儿童版为199美元。

三大运营商5G预约用户接近930万





截至10月7日，中国移动、中国联通和中国电信三家的5G商用预约用户总数已接近930万。其中，中国移动5G预约用户数已经达到560.3万，中国联通5G预约用户数为177.93万，中国电信5G预约用户数为190.85万。

最后来看一条汽车方面的新闻。

特斯拉Model 3现身上海工厂测试跑道





一段最新的无人机视频内容显示，一辆Model 3汽车疑似停在特斯拉中国超级工厂的一条新测试跑道上。有分析称，这或许预示特斯拉Model 3将很快在中国上海的特斯拉超级工厂投入生产。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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