明年1月1日开始新入网的5G手机要求必须支持SA。此消息一出NSA和SA之间的论战也就此展开。同时很多用户已经开始担心单模NSA手机是不是就淘汰了呢？不能买卖了呢？

其实看完文章之后你会觉得，NSA和SA之争完全被夸大了，他们之间就像是硬币的两面共存共生。



NSA和SA之争 其实是被夸大了

NSA和SA之间的区别

简单说NSA和SA之间最关键区别是有无核心网络。简单说就是NSA，采用的依旧是4G核心网EPC。相反SA则是直接接入5G核心网（NG Core），它不再依赖4G，是完整独立的5G网络。

NSA与SA区别还在于，首先在NSA组网下，5G与4G在接入网级互通，互连复杂；在SA组网下，5G网络独立于4G网络，5G与4G仅在核心网级互通，互连简单。

其次是在NSA组网下，终端双连接LTE和NR两种无线接入技术；在SA组网下，终端仅连接NR一种无线接入技术。

最后是上行速度上NSA远低于SA。即在NSA组网下，终端天线要双连接LTE和NR两种无线接入技术；在SA组网下，终端天线仅连接NR一种无线接入技术。若终端配置为两天线，在NSA组网下，一根天线连接NR，一根天线连接LTE；而在SA组网下，两根天线均连接NR。

为了增加上行速度增加天线数量是提升无线网速的主要办法之一，这意味着，同样的终端在SA组网下的上行速率远远大于NSA组网下的上行速率，理论上是两倍。

总而言之，NSA组网是一个前期便宜，后期更贵的组网方案，而且最终NSA也将会向SA完成过度。

对于5G没有真假

早前针对NSA组网听到最多的声音假5G。其实不然，不管是NSAheadSA都是5G。并且一些权威媒体在这方面也有说明。即NSA和SA都是国内5G部署的网络的一种。因为它的技术与SA略有不同，在5G网络覆盖初期，NSA具有更加强的推广性和高覆盖率，因此被各大运营商、手机厂商在5G网络中大量运用。

另外，国家工信部早前还指出，明年的SA独立组网建设，国内用户想要通过SA独立组网进行5G上网的话，预计还需要4年以上的时间。根据官方动态，明年2020年才开始大范围建设，从初步到全覆盖，以我们国家的国情来看，至少需要4年左右的时间。

这里ZOL早前在采访邬贺铨院士时也有请教，当时邬贺铨院士指出：NSA相比较SA优点是部署容易，缺点是它没有SA网络高可靠、低时延、大连接的能力。

对于中国来讲为什么要走独立主网之路。对此邬贺铨院士指出：因为整个5G要提供高可靠、低时延、大连接特性，没有独立主网是做不成的。如果仅仅宽带面向消费者还情有可原可以用，可是面向工业互联网，没有后两者的能力，工业互联网基本不能，因此必须走独立组网。



邬贺铨院士

那么NSA制式的5G能不能买呢？听听专家的。

NSA和SA之争说白了就是现在要不要买NSA单模5G手机的问题。对此邬贺铨院士称：这个还是取决于用户的本身，但是用户在选5G手机也要具有分辨单模、双模的能力。

“有些用户非常赶潮流的先买一个非独立主网没问题，等独立主网来了再换，这中间用个一年、一年半也没所谓。但还是要注意，这种终端的能力跟有独立主网和非独立主网、单模、双模两者能力的考虑，选择的时候还是需要有个明确的东西”，邬贺铨院士说。

目前上市的5G手机终端有：vivo NEX 3 5G5G、OPPO Reno5G、vivo iQOO 5G版、一加7 Pro5G、三星Galaxy S10 5G等机型都是采用NSA组网方式。

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