晚报：疑三星S11发布日期曝光 索尼Xperia8发布

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。



三星Galaxy S11发布时间曝光

外媒爆料，三星Galaxy S11计划明年2月的第三周择期发布，暂定2月18日，星期二。换言之，三星将提前MWC 2020大会5天的时间揭晓新旗舰面纱，帮助自己占据主动权。



据此前消息，三星S11采用后置四摄，主摄为1亿像素的ISOCELL传感器，同时引入5倍光学变焦摄像头。此外，后置摄像头旁边还新增了光谱仪，可通过红外光分析物体化学成分，工作原理是用红外光照射物体并读取回弹的能量波的值，以确定其组成。三星最近获得了在移动设备中集成光谱仪的专利。

Z点评：三星新旗舰来得真快。

Surface Duo受Windows 10x支持请愿未获足够支持



Surface Duo受Windows 10x支持请愿未获足够支持

最近的Surface Duo设备，仍有一些顽固派要求微软发展运行Windows的Surface Phone这类人群甚至还搞了个请愿活动。日前在外国网站Change.org上出现了一个新的请愿书，不过支持者相情愿的人似乎没有多少。



请愿发起者表示，微软 Surface Duo双屏设备仅支持Android，但仍有许多开发人员想要编写可在所有外形尺寸上运行的通用Windows平台（UWP）应用程序，这点让UWP开发者和微软粉丝有些难以接受。

因为通过发布采用深度定制版Android系统的Surface设备实际上还是成功地关掉了真正存在“通用”Windows应用程序的大门。因此希望微软公司能够推出运行 Windows 10X移动操作系统的Surface Duo且可以兼容运行Android应用程序。

Z点评：Windows Phone系统已经被彻底抛弃了。

三星发布业界首个12层3D-TSV芯片封装工艺



三星发布业界首个12层3D-TSV芯片封装工艺

今天，三星宣布成功开发出界首个12层3D-TSV（直通硅通孔）技术。这是业界首个将3D TSV封装推进到12层的工艺，而此前最大仅为8层。



3D-TSV最多用在HBM显存上，这种技术通过芯片内部的打孔填充金属导电材料实现多层芯片互联，其速度更快，密度更高。三星此次公布的12层DRAM封装工艺需要在720微米厚的芯片上打超过60000个TSV孔，这些孔的尺寸仅为人头发丝的二十分之一。

Z点评：芯片工艺更上一层楼，带来的是性能的提升。

罗永浩证实新机为字节跳动推出的第一款坚果手机



罗永浩证实新机为字节跳动推出的第一款坚果手机

今日早间，有人在微博爆料了坚果新机的工程机高糊谍照；罗永浩也在微博发表了自己的观点，称作为前同事，能劝的我都劝过了。我不会买，也就没什可吐槽的。这也证实了这款新机为字节跳动推出的第一款坚果手机。



从曝光图片只能看到坚果新机的背部的一部分，上方采用四摄像头设计，三个摄像头竖向排列，还有一个摄像头和闪光灯在摄像头组的右侧。手机下方也有锤子的标志。此外，没有其他信息了。

Z点评：罗永浩证实新机为字节跳动推出的第一款坚果手机

李彦宏：5G和AI将改变中国互联网发展方向



李彦宏：5G和AI将改变中国互联网发展方向

我相信，AI时代的生活将完全颠覆过去的体验，AI时代的公司也将是完全不一样的公司。一个真正AI化的公司，要具备思维、能力、伦理的三位一体，李彦宏说。



而遵循AI的伦理，意味着公司的发展必须遵循四个原则：AI的最高原则是安全可控；AI的创新愿景是促进人类更加平等地获得技术能力；AI存在的价值是要教人学习，让人成长，而不是取代人、超越人；AI的终极理想是为人类带来更多的自由和可能。

Z点评：5G和AI将会共同改变世界。

莫雷事件发酵 淘宝下架火箭队相关产品



莫雷事件发酵

NBA休斯顿火箭队总经理达雷尔·莫雷发布的涉港不当言论不断发酵，中国篮协、央视体育频道、浦发银行、李宁、你我贷等机构表示暂停与休斯敦火箭俱乐部的合作与交流。



目前在淘宝上搜索“火箭队”关键词，已经搜索不出任何产品，疑似被下架。

Z点评：吃饭砸锅 绝不原谅。

索尼在日本推出Xperia 8手机 搭载骁龙630处理器

日本索尼公司今天宣布，在日本推出索尼Xperia 8手机，采用高通骁龙630处理器，6英寸21:9屏幕。

据了解，索尼Xperia 8手机尺寸为158×69×8.1mm，手机重量约为170g，采用黑色、白色、橘色和青色四种配色。硬件方面，搭载高通骁龙630处理器，4GB内存和64GB内部存储空间（最高可扩展为512GB）。屏幕采用6英寸21:9宽高比，分辨率为2520×1080。

Z点评：索尼手机何时才能翻身？这是个问题。

NVIDIA下一代架构叫“安培” 终于用上了7nm



NVIDIA下一代架构叫“安培” 终于用上了7nm

据悉，NVIDIA明年将会推出全新的安培架构，并且大概率会上7nm工艺。关于这个架构的名字，其实此前给很多玩家造成了误解，乍一看以为是日本首相“安倍”。其实应该是安德烈·玛丽·安培，法国物理学家、化学家和数学家。因为他在电磁作用方面的研究成就卓著，电流的国际单位安培即以其姓氏命名。



据悉，NVIDIA下一代核心将会交由三星代工生产。因为台积电的订单早就被抢购一空，在这个手机成为绝对主流的今天，无论是出货量还是用户需求，独立显卡自然不能够跟苹果、华为、高通这些移动领域的大佬相比。

Z点评：显卡又该升级了是不是。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：晚报：疑三星S11发布日期曝光 索尼Xperia8发布http://news.zol.com.cn/728/7285753.html