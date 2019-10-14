将智能手机的便捷融入PC，这就是未来！

电脑和手机，是现代人必不可少的科技产品，同时也代表了近30年来科技产业两次巨大浪潮。随着移动互联网时代的到来，手机给人们工作和生活带来极大便捷。但人们依然不满足，既想要手机的便捷，又想要电脑的专业。



电脑和手机成为现代人的必需品

出门要不要带电脑？这可能是如今很多人面临的纠结。尽管如今的手机功能已经如此强大，但总会有超出手机功能的复杂需求让你不得不带上电脑。高通通过推出骁龙835、骁龙850、及最新骁龙8cx计算平台，支持将原本属于智能手机的续航与连接性能融入PC，在未来，有一类PC将成为像智能手机一样保持“始终在线，始终连接”的存在。

让PC如何变得像手机一样便捷

这看似简单的设想，并非轻而易举就可以实现。

回顾PC发展的历程，目前市面上主流的可移动PC其实均是基于传统台式电脑的变形而来。说白话点，就是砍掉性能，压缩体积，外加配上一块电池。以前人们甚至曾经尝试把桌面架构的CPU塞进笔记本和手机里，历史证明这条路走不通。



人们在电脑手机融合的路上不断在探索

正如手机就是为了移动而生，所以问题的关键在于产品的设计初衷究竟是什么。如果想要获得良好的移动体验，那么必须要适配为移动而生的CPU，并且大幅度强化续航能力和网络连接。因为如果失去了这两点，纵然有再强大的性能也一切都是空谈。

自2017年开始，高通基于骁龙835首次实现把超过20小时的超长续航和时时在线的能力移植到PC平台。在随后骁龙850平台上，基于性能、续航、连接的不断强化，并和微软合作优化，实现ARM移动处理器在Windows环境中性能几乎没有损失。

直至最新的骁龙8cx，性能不断进化，能效不断提升，并且引入了5G连接能力。将智能手机的便捷融入PC，这就是高通正在做的事情。

手机电脑究竟如何融合？

过往数年，人们不断尝试各种形态的移动计算产品，但便携、性能、续航之间的矛盾犹在，因此在最根本的移动体验上始终存在痛点。



大屏幕和实体键盘是移动应用的刚需

手机的优势在于偏向于娱乐化和生活化，而PC的优势在于专业性和商用性，以哪个角度切入推进两者融合成为关键。手机再强大始终无法取代电脑，其中的关键便是大屏幕和实体键盘，而这两点也是人们对于移动娱乐和移动商务的刚性需求。

而高通骁龙8cx电脑平台正在做的事情，便是为下一代PC发展提供了一条新思路。它是从根本上基于移动体验优化的考量，专门面向这类PC而设计的计算平台，支持像手机一样轻薄、便携、强续航、实时在线的特性，同时具备实用大屏幕和实体键盘。

商务、差旅用户真正需要的，高通骁龙8cx计算平台所支持的终端能一次全部满足。

效能大幅提升引领下一代PC

近年来“性能饱和论”不绝于耳，而其根本则说的是移动应用层面已经进入“轻时代”。更多的普罗大众其实只需要轻松娱乐、简单办公、满足学习足矣。而PC形态想要同步进入“轻”时代，关键在于处理器能耗比的控制。

从一开始进入PC领域的骁龙835，到如今的骁龙8cx，在这短短几年间，骁龙8cx集成的Adreno 680 GPU获得了3.5倍的性能飞跃，得益于先进的7nm工艺，其整体能效相较上一代骁龙850提升了足足60%。

加之Kryo 495 CPU架构和缓存优势，骁龙8cx性能表现出色。在Geekbench数据库中的大量实测数据表明，功耗仅有7W的骁龙8cx性能表现基本与功耗15W的移动版酷睿i5处于同一水平。 高通骁龙8cx电脑平台的出色能效，真正促成了下一代移动PC的发展。



如此轻薄便可承载23小时的超强续航

基于高通骁龙8cx电脑平台的三星Galaxy Book S在确保极致轻薄的同时，已经把续航做到了23个小时。这也就是说，即使你不带电源适配器出门，骁龙8cx所支持的终端能满足你一整天的工作、学习。

连接才是下一代PC的灵魂

在移动互联网高度发达的今天，无论商务还是娱乐均依赖于高速的网络连接能力。比如商务场景您需要视频语音等方式的有效沟通，大量基于云端的资料和数据需要随时取用；对于娱乐需求更是如此，如今游戏和视频均基于在线，脱离网络的智能设备可以说毫无用处。

骁龙8cx计算平台不仅能支持PC上主流应用性能需求，还赋予了电脑像手机一样出色的便携性和更佳的续航能力，而出色的连接性能则赋予了下一代PC灵魂。

和传统PC独立的网络模块不同，高通骁龙8cx电脑平台在其芯片内部便已经继承无线通讯的基带模块，加之高通在通讯领域的多年积淀，诸如载波聚合、4x4 MIMO等基于通讯和天线的全套先进解决方案的加持，为电脑赋予稳定、流畅的连接。



5G赋予未来电脑连接万物的能力

就在今年的COMPUTEX台北国际电脑展期间，高通携手联想共同推进“Project Limitless”无限计划，旨在为始终在线、始终连接的PC生态系统带来创新。Project Limitless搭载骁龙8cx 5G计算平台，是全球首个专为PC提供5G连接而打造的7纳米平台。

5G网络连接无疑彻底打开了传统电脑的任督二脉。通过超高吞吐量和低时延的5G网络，骁龙8cx计算平台将赋能未来电脑创新的灵魂。

五大因素构筑新PC时代

基于传统PC进行改良的老路无疑已经走到了尽头，而高通骁龙8cx 5G电脑平台正在做的事情，则是从移动需求的根本出发，对传统移动PC的全面革新。而在这个路径当中，大幅提升的能效以及5G网络连接的能力，将成为引领新一轮电脑革命的关键。



骁龙8cx电脑平台构筑新时代智能终端

性能、便携、续航、5G，以及创新这五大因素将成为构筑新时代智能终端的核心。未来智能终端的发展路线，必然是高度整合。在高通骁龙8cx 所开启的愿景中，我们已然看到了这一趋势。将智能手机的便捷与灵活融入PC，这就是未来！

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