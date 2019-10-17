vivo NEX 3体验：不仅是5G 更是一部娱乐神器

2019年被誉为5G元年，其发展速度超乎人们的预期。我们已然看到越来越多品牌基于骁龙855/855 Plus移动平台的5G手机新品面市，各大运营商的5G套餐也发布在即。5G时代真的来了，那些承载我们美好期待的5G手机体验又会如何呢？



vivo NEX 3成为近期热门5G旗舰手机

近期笔者深入体验了搭载骁龙855 Plus移动平台的vivo NEX 3 5G。这款5G手机发布的时间并不长，但是目前已经攀升至ZOL手机排行榜第二名。这样一款极具人气的5G旗舰手机使用体验如何呢？

内外兼修的旗舰风范

NEX 3 5G作为vivo旗下最新5G扛鼎力作，配备当前高通旗下最顶级的骁龙855 Plus移动平台。骁龙855 Plus实现了接近3GHz的极高频率，整体获得15%的性能提升，大幅提升游戏性能的同时实现超高的功效。



NEX 3 5G整体设计浑然天成和谐统一

基于骁龙855 Plus移动平台，NEX 3 5G配备了最高12GB内存、UFS3.0高速闪存和最高256GB超大存储，听起来就已经让人对它的性能表现充满了期待。

强大的5G通讯能力

NEX 3后盖已有“5G”标识。和其他众多品牌的最新旗舰5G手机一样，NEX 3 5G版本同样采用的是骁龙X50基带。在经过众多运营和手机品牌商的验证测试后，高通成熟的骁龙X50实现5G手机快速铺货，并把价格拉低至4000元内区间，对推动5G发展更为直接。



5G成为vivo NEX 3关注的焦点之一

除了成熟的骁龙X50基带之外，NEX 3 5G还搭载了诸多高通的先进通信技术，再次强化了其无线通信能力。其Wi-Fi6设计、天线解耦合技术、双侧边分布式天线技术以及天线长期稳定性优化，NEX 3 5G即使在信号较差的环境也可以获得极高网络传输速率。

关于5G的部分，我们可以得到一个确定的结论：目前市场上主流的骁龙5G手机完全足以应对未来几年的5G网络应用需求，其出色的性能表现丝毫不会降低5G网络体验。在高通的积极推进下，如今5G手机的价格也开始进入“甜品”级的价位区间。

更是出色的游戏利器

或许在有些人看来，5G仍旧是比较超前的应用。但是在高通的积极倡导，以及众多手机品牌商的合力推进下，目前旗舰级定位的手机是否搭载5G其实已然价格差距不大。当然，搭载高通骁龙855 Plus的NEX3 5G优势不仅仅是5G，它更是一部游戏利器。

性能是提升游戏体验的关键，骁龙855 Plus作为承载“Elite Gaming”理念的旗舰级移动平台，其GPU部分获得了大幅度强化。Adreno 640 GPU进一步实现了15%的性能提升，即便对画面要求极高的游戏也可确保高速流畅的运行。



顶级性能为极致游戏体验提供充足动力

在经过安兔兔、Geekbench，以及3DMark这三个常用的跑分软件进行实际实测之后，基于骁龙855 Plus移动平台的NEX 3 5G获得了不俗的性能数据。而已这样强大的性能作为依托，目前市面上几乎所有的手游都可以完美运行。

事实上除了卓越的性能表现之外，高通所倡导的更是兼顾了电池续航能力的优化。与此同时，高通骁龙Elite Gaming还支持诸多新技术和新特性，包括True HDR、基于物理渲染（PBR）和Vulkan 1.1等最新图形API，给手机游戏的视觉效果带来全新体验。



近乎一条完美直线的FPS帧率变化

在实际体验的部分，我们依然选择热门的“吃鸡”进行测试。在骁龙855 Plus的技术特性支持下，我们开启了“HDR高清”画质，并把帧率设置为“极限”模式。通过超过半个小时的游戏体验，我们发现其帧率一直保持为60帧的上线，平均波动仅为0.05帧。

除了骁龙855 Plus强大的性能发挥作用之外，其实高通骁龙Elite Gaming所带来的“系统级游戏卡顿优化方案”也在发挥着奇效。该技术可以根据游戏场景通过AI实现功耗与性能的完美平衡，有效的解决手机玩游戏时发烫、卡顿等不良体验。

无论是榨干性能的跑分测试，还是性能需求较高的游戏测试，NEX 3 5G均没有出现降频和核心关闭的情况，调度十分积极。骁龙Elite Gaming的大小核调度策略与负载均衡技术带来性能功耗等级细分更加多样化，真正实现了性能与功耗的完美平衡。



为数不多具备HiFi基因并保留3.5mm接口的手机

NEX 3 5G还有一个不得不提的特点，这是一款目前为数不多具备HiFi基因，并保留3.5mm接口的手机。在专业的音频解码器配合骁龙Elite Gaming基于声音优化的整套解决方案，不仅可为用户带来纯粹极致的HiFi级聆听体验，亦可满足满足玩家“听声辨位”的需求，更是可以通过逼真音效让玩家沉浸于游戏当中。

专业且全面的“奥利奥”

游戏和摄像可以说是当前旗舰手机两大主攻方向，同时也是在体验层面区分手机定位的两个重要因素。因为游戏和摄像对手机的软硬件需求极高，尤其AI技术已经广泛应用于游戏和摄像的优化，性能强大且足够智能的骁龙855 Plus成为众多旗舰手机的首选。

vivo NEX 3 5G采用6400万主摄+1300万广角/微距+1300万人像的组合，实现全场景覆盖。其中，6400万主摄搭载1/1.7英寸的超大传感器， 搭配算法优化，强化细节处理；人像Hyper-HDR技术对光进行处理用以还原逆光场景。



被网友成为“奥利奥”的强大三摄系统

很多人认为拍照是摄像头的事，对性能需求不高，实则不然。随着CMOS像素数量大幅提升，加重了通过算法大量机内合成渲染工作的负载。另外基于AI实时运算的拍摄策略优化，以及实时的美颜、瘦脸等特效的加持，都对手机性能提出了更为严苛的要求。

早在骁龙845时代，高通便已经提供AI Engine人工智能引擎，如今已经进化到全新的骁龙855 Plus平台，无论综合性能表现还是AI运算能力早已实现了多层级的跨越。因此我们在基于vivo NEX 3的多场景复杂拍摄中，依然确保极为丝滑的顺畅体验。

而在照片的表现力层面，骁龙855 Plus所支持的True HDR也起到了关键性作用。该技术可以有效提升色彩表现，通过超过10亿色调显示展现绚丽色彩。基于骁龙855 Plus所支持的True HDR技术特性，vivo NEX 3也推出Hyper-HDR专业人像模式。



弱光环境明暗对比强烈场景依然画质卓越

尤其是在光线复杂拍摄场景，True HDR技术可有效的提升画面色彩表现力，还原真实自然的色彩，与人眼真实所见一般。另外在明暗差异较大的环境，可计算的动态范围高达7.65EV，集合算法降噪，大幅提升逆光和弱光环境的画质表现力，画面细节也更加纯净。

手机拍照可以说是软硬件高度协同工作典型案例，而在性能强大且足够智能的骁龙855 Plus以及光学素质足够优秀的“奥利奥”三摄系统的支持下，vivo NEX 3的拍摄能力甚至完全可以用满分来形容。顺带提一句，“奥利好”三摄真心好看~

总结：表现惊艳的娱乐神器

通过多天来的深度体验，我们对vivo NEX 3这款热门的5G手机又有了更深层次的理解。或许很多人初识这款手机是因为5G、瀑布屏、奥利奥三摄，抑或那个伸出式前置摄像等一系列的外在创新。而当我们进行深刻体验之后，无论是出色的游戏性能还是强大的拍摄能力，其出色的表现堪称惊艳。

不得不说，在骁龙855 Plus的支持下，vivo NEX 3 5G不只是一部出色的5G旗舰手机，更是一部可以给玩家带来全方位极致体验的娱乐神器！

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