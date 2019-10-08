没买iPhone 11的再等等 苹果新机型没刘海更便宜

虽然今年的iPhone 11全线均不支持5G功能，并且一度被人们严重唱衰，但是从首发的预购人数和实际成交量来看，却超出了人们的预期。众多业界分析师们口风一转，又开始预判iPhone 11将有可能超越去年iPhone XR创造的辉煌，呵呵~



iPhone SE2最近呼声很高

其实iPhone 11的热销从很大程度上来讲是因为硬件升级相对合理，并且苹果针对iPhone 11的入门机型也进行了数百元的降价。因为过去1-2年iPhone出现了较为严重的下滑，苹果也在通过逐步进行价格调整，来重新夺回失去的市场份额。

如果您还没有购买最新的iPhone 11的话，那么不妨再等等。目前众多消息都支持明年一季度苹果将会重启iPhone SE机型，其售价将会比iPhone 11更为便宜。考虑到目前苹果重新夺回市场份额的决心，我们反倒认为低价的iPhone SE2或许真的会有。



iPhone SE2可能真的会有

据悉，iPhone SE 2将会接替现在iPhone 8系列的位置，并且和iPhone 8系列一样是方方正正的屏幕，并非是具备“刘海”的异形全面屏。而在处理起方面，苹果还是非常良心的，目前很多分析都认为iPhone SE 2将会配备最新的A13处理器。

如果您不需要那些花哨的功能，那么iPhone SE 2真的值得期待。

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