    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文
    苹果手机苹果 iPhone 11（4GB/64GB/全网通）

    没买iPhone 11的再等等 苹果新机型没刘海更便宜

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

           虽然今年的iPhone 11全线均不支持5G功能，并且一度被人们严重唱衰，但是从首发的预购人数和实际成交量来看，却超出了人们的预期。众多业界分析师们口风一转，又开始预判iPhone 11将有可能超越去年iPhone XR创造的辉煌，呵呵~

    没买iPhone 11的劝你等等 苹果明年有更便宜机型
    iPhone SE2最近呼声很高

           其实iPhone 11的热销从很大程度上来讲是因为硬件升级相对合理，并且苹果针对iPhone 11的入门机型也进行了数百元的降价。因为过去1-2年iPhone出现了较为严重的下滑，苹果也在通过逐步进行价格调整，来重新夺回失去的市场份额。

           如果您还没有购买最新的iPhone 11的话，那么不妨再等等。目前众多消息都支持明年一季度苹果将会重启iPhone SE机型，其售价将会比iPhone 11更为便宜。考虑到目前苹果重新夺回市场份额的决心，我们反倒认为低价的iPhone SE2或许真的会有。

    没买iPhone 11的劝你等等 苹果明年有更便宜机型
    iPhone SE2可能真的会有

           据悉，iPhone SE 2将会接替现在iPhone 8系列的位置，并且和iPhone 8系列一样是方方正正的屏幕，并非是具备“刘海”的异形全面屏。而在处理起方面，苹果还是非常良心的，目前很多分析都认为iPhone SE 2将会配备最新的A13处理器。

           如果您不需要那些花哨的功能，那么iPhone SE 2真的值得期待。

    苹果iPhone 11（4GB/64GB/全网通） A13处理器，GPU抗锯齿效果，夜间模式

    苹果iPhone 11（4GB/64GB/全网通） A13处理器，GPU抗锯齿效果，夜间模式

    [经销商] 京东商城

    [产品售价] 5499元

    进入购买

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：没买iPhone 11的再等等 苹果新机型没刘海更便宜http://news.zol.com.cn/728/7285719.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/728/7285719.html report 1202        虽然今年的iPhone 11全线均不支持5G功能，并且一度被人们严重唱衰，但是从首发的预购人数和实际成交量来看，却超出了人们的预期。众多业界分析师们口风一转，又开始预判iPhone 11将有可能超越去年iPhone XR创造的辉煌，呵呵~iPhone SE2最近呼...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：苹果明年有更便宜的机型
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    苹果 iPhone 11相关文章

    iPhone发布会首次对比华为 网友回复亮了昔日大哥苹果 如今打价格战强行抢肉iOS 13测试版暗示iPhone 11发布时间：9月10日见新iPhone外观配置全曝光 起售价749美元iPhone11苹果发布会时间揭晓 一起看下它的参数

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品