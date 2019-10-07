NVIDIA下一代架构叫“安培” 终于用上了7nm

不得不说如今的前沿科技都开始最先适配于手机，而传统的PC领域还在使用相对较为落后的半导体工艺。比如英特尔沿用了多年的14nm工艺，NVIDIA目前在售的显卡依然为12nm工艺。据悉，NVIDIA明年将会推出全新的安培架构，并且大概率会上7nm工艺。



NVIDIA下一代架构叫“安培”

关于这个架构的名字，其实此前给很多玩家造成了误解，乍一看以为是日本首相“安倍”。其实应该是安德烈·玛丽·安培，法国物理学家、化学家和数学家。因为他在电磁作用方面的研究成就卓著，电流的国际单位安培即以其姓氏命名。

据悉，NVIDIA下一代核心将会交由三星代工生产。因为台积电的订单早就被抢购一空，在这个手机成为绝对主流的今天，无论是出货量还是用户需求，独立显卡自然不能够跟苹果、华为、高通这些移动领域的大佬相比。

至于NVIDIA下一代的安培架构，其实几乎没有悬念的将会继续强化RTX光追效果，并且因为制程工艺的提升带来更高的能耗比，性能按部就班的提升也就是了。

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