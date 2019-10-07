iPod设计师：产品成功是因为推出的时机正确

中关村在线消息： iPod 之父Tony Fadell 今天在推特上分享了 iPod 成功的经验。他于2001 至 2008 年之间在苹果担任设计师，并随后担任 iPod 工程副总裁。他表示，iPod和iPhone等产品之所以成功是因为它们推出的时机非常正确。

Tony Fadell表示：“iPod和iPhone成功的真正原因是推向市场的时机&完整的基础设计。也就是说，我在不到10个月的时间里推动了第一代iPod的出货。漫长的时间表是很多(苦苦挣扎的)公司内部的大胆项目死亡的真正原因。我们甚至让乔布斯都大吃一惊！”



Tony Fadell 今天在推特上分享了 iPod 成功的经验

与iPod零件供应商的谈判是产品开发的重要组成部分。他们与东芝达成了一项长期协议，为iPod提供内部硬盘驱动器，并与三星签署了40亿美元的协议，订购将用于iPod Nano的闪存。这些谈判对多年后的iPhone开发也是至关重要的。

Tony Fadell称， iTunes + iPod 形成的生态系统是吸引用户的关键，保持用户忠诚度的不是硬件，而是体验。

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