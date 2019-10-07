中关村在线消息：据外媒报道，Facebook首席执行官兼董事长马克·扎克伯格在一次内部会议上告诉员工，“如果不是他对公司的完全控制权，他可能已经被多次开除”。



扎克伯格：曾经被Facebook“炒”过无数次

扎克伯格拥有Facebook的60%的投票权，他说：“因此，我成立公司后很幸运的一件事是，我一直对公司拥有投票控制权，这是我早期就和关注的事情。”在Facebook董事会上，他表示：“这很重要，因为如果没有这一点，我会被炒鱿鱼。”

扎克伯格举了一个例子，他在2006年决定拒绝雅虎以10亿美元收购Facebook的提议，否则，他当时应该就已经被解雇了。同时，他还说当年Facebook拥有1000万用户，而Myspace有1亿用户，并且即将发布News Feed，在那种环境下如果Facebook没有集中精力迎接竞争，可能也就危险了。

他补充说：“我为我们的体制结构感到幸运，我认为有些公司没有灵活性来长期关注他们认为正确的事情。”他还提到了在2018年的一次灾难性的季度财报，该报告称Facebook一天之内市值就损失了1亿美元，但是后来，情况又好了起来。扎克伯格说：“那么，如果我不控制公司，我是否能够做到这一点？”

“再说一次，如果我不控制公司，我能做到这一点吗？我不知道。也许我会被解雇，但是从长远来看，这样做确实是有利的，是正确的事情，”扎克伯格说。

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