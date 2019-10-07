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    郭明錤：iPhone 11将赶超iPhone XR在2018年的表现

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：近日苹果分析师郭明錤发布了新的苹果研究报告。报告指出：2019年第四季度苹果砍单疑虑降低；2020年第一季度iPhone出货量预期同比增长约10%；iPhone 11/XR/SE2产业链是2019年第四季度到2020年第一季度的焦点。

    郭明錤：iPhone 11将赶超iPhone XR在2018年的表现
    郭明錤：iPhone 11将赶超iPhone XR在2018年的表现

     郭明錤表示，新款iPhone出货预估7000–7500万部。其中iPhone 11 Pro系列在2019年出货量约3700–4000万部，低于iPhone XS系列在2018年出货量的约4300万部；iPhone 11在2019年出货量为3600–4000万部，高于iPhone XR在2018年出货量的约2,400万部，目前iPhone 11新色 (绿色与紫色) 发货时间普遍仍须2–4周，其余颜色均有现货。

    此外， 郭明錤指出，受益于iPhone 11因低价带动的换机需求与iPhone SE2自2020年第一季度开始出货，2020年第一季度iPhone出货量相比2019年同期将增长10%。预估2020年第一季度iPhone出货量为4500–5000万部，优于2019年的4300万部，低价iPhone 11出货量将显著优于iPhone XR出货量 。

    （本文图片源自网络）

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