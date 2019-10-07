网友实测三线城市5G网速 结果并没有比4G快多少

网络上关于测试5G网速的新闻有很多，动辄1000+Mbps的网速表现令人十分惊艳。但是其中很多都是在北上广深这样的超一线城市进行的，这些城市的科技及通讯产业发展其实已然偶在世界前列，似乎并不能够代表中国的实际平均水平。

近日，论坛网友zhangyi0590在其所居住的二三线省会城市进行了5G网速的实际测试，没想到实际测试的结果令人感到意外：竟然没比4G网络快多少！



三星Galaxy Note 10+5G版本

网友zhangyi0590所使用的设备是三星Galaxy Note 10+5G版本，这是三星最新推出的一款5G旗舰手机，基于高通骁龙855移动平台外挂骁龙X50基带的产品。作为5G连接的关键，骁龙X50虽然仅支持NSA网络，但是硬件层面支持1000+Mbps的网速没啥问题，因此测试硬件应对现今的5G网络是不存在限制的。

首先是网络的选择问题，网友zhangyi0590分别开通了联通、移动、电信这三大运营商的5G网络服务，并领取了5G体验100G流量包。结果发现家里只有电信能搜到5G信号，由此可见，5G网络在二三线曾是的覆盖率其实并不算高。



5G网络下测速仅为136Mbps

随后进行5G网络的速度数据，测试结果仅为136Mbps，延迟为18ms。如果进行简单的换算的话，实际网速大概也就是20MB/s的水平。这样的结果令人感到意外，跟网络上广泛流传的1000+Mbps的网速相去甚远，延迟也并非那么低。

这名网友应该是在合肥市进行的测试，如果说北上广深是超一线的话，那么合肥属于二线城市，十位三线。根据《2019中国城市发展潜力排名》来看，合肥市位列第20位属于中上游水平。合肥市的5G网络建设水平已然如此，那么更多四五线小城市可想而知了。



4G网络下测速仅为67Mbps

最后该网友又在家中进行了4G网络的测试，测试结果仅为67Mbps，大约是刚好是5G网络速率的一半，其实都远未达到标称值的数值。如果说4G网络的带宽应该在100Mbps的话，那么5G网络理论可以达到1000Mbps，是4G网络的10倍。

有意思的是，这里显示的延时依然是18毫秒，与4G网络测试结果完全一致。据分析，目前5G初期三大运营商均基于NSA非独立组网，也就是说其核心网依然是4G骨干网，只是增加了5G新空口以及不同的速率标定。根据木桶原理，如果4G主干网的延迟达到了18ms，那么5G网络到终端的通讯延时，自然不会比这个数值更低。



这样的测试结果“过于真实”

由于这样的测试结果“太过于真实”，可能会引起很多网友的不适。不过我们还是感谢网友zhangyi0590进行了这个测试，这不得不让我们对5G网络重新产生一些思考。

5G是一个长期发展的大战略，初期存在不成熟确实也在我们的意料当中。其实我们完全没有必要去因为这一点就全盘否定5G，未来5G网络还有很长的路要走，其实如今我们也仅仅是刚迈开第一步，且第一步的脚步还没有完全落地。

因为这次测速，笔者也想到了一些新问题，欢迎大家交流。

1，可见NSA组网的表现确实不尽如人意，据悉明年才会开始大范围建设SA独立组网5G网络，但何时建成犹未可知。

2，这位网友是在家中进行测试，5G高频高速低穿透，低频低速高穿透。未来5G毫米波基站如何入户，也是个问题。

3，5G强调的低延迟是5G基站和5G之间的通讯技术，实际的延时表现依然要看主干网的网络质量以及承载能力。

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