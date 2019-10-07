早报：realme X2 Pro样张来了 荣耀V30配置曝光

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看两条新机方面的新闻。

realme产品总监放出realme X2 Pro样张





realme产品总监王伟在其微博放出三张realme X2 Pro拍照样张，可以一睹该机在拍摄风景时的表现。不过这三张照片均在光线充足的环境下拍摄，无法看出其夜拍效果。

根据官方信息，realme X2 Pro将采用后置四摄的设计方案，其中主摄像头为6400万像素，还有一颗115度超广角镜头，该机支持20倍混合变焦。

此外，realme X2 Pro还将搭载高通骁龙855+处理器以及90Hz刷新率屏幕，不过关于该机将于何时发布仍然没有任何信息。

麒麟990再添两员大将。

荣耀V30/V30 Pro均搭载麒麟990





Twitter账号@teme近日曝光了荣耀V30/V30 Pro的配置信息，资料显示荣耀V30和V30 Pro均搭载麒麟990处理器。其中，荣耀V30采用LCD屏幕，后置60MP三摄+前置打孔单摄；荣耀V30 Pro则采用OLED屏幕，后置60MP四摄+前置打孔双摄。

如果手机坏了大家自然会在意修为的价格，那么如果Mate 30坏了得花多少钱修呢？

华为Mate 30系列维修配件价格曝光





近日有人曝光了华为Mate 30系列的官方维修配件价格表，其中最贵的部件为主板，Mate 30主板1850元，Mate 30 Pro主板2599元。大家关心比较多的屏幕部分，Mate 30为990元，Mate 30 Pro则为1499元。这个价格相比iPhone 11的维修假来说算是相当良心了。

十一结束后马上就要接着来一场新机发布会。

OPPO Reno Ace真机曝光





OPPO Reno Ace的真机上手图近日在网上曝光，从图上看，该机正面采用水滴屏设计，后置摄像头采用竖向排列四摄居中设计。据悉，OPPO将于10月10日下午14:00在成都正火艺术中心举行发布会，正式发布OPPO Reno Ace。

下面消息来自库克。

罗永浩吐槽吴晓波上市失败：梦太大入错行





罗永浩在微博转发《吴晓波上市梦碎，自媒体上岸并不容易》一文时评论称：“吴晓波失败的原因其实很简单：1.梦太大，他上市？我就靠啊，有没有搞错？2.入错行，本来就是个事后诸葛亮（我是说复姓事后，仨名诸葛亮），结果玩嗨儿了产生幻觉，老以为自己复姓诸葛，名亮。”

随后罗永浩又发文：“每次有**教我如何做手机的时候，我都想说下面的这段话，但每次都忍住了。今天，在这举国欢庆吴晓波老师上市梦碎的大喜日子，我就说了吧：‘你们的心情我很理解，国足踢得不灵的时候，我也有冲动跑到场边儿直接给他们来个场外指导，但每次都克制住了……因为我只是有点傻，并不是真的**呀。’”

红旗汽车今年给力了。

红旗汽车9月销量同比暴涨188%





一汽红旗正式公布红旗品牌9月销量数据，数据显示该月红旗售出新车11570辆，同比去年增长188%，环比增长15.5%。据悉，今年前9个月，红旗汽车累计销量达到63640辆，同比增长233%，根据这个趋势，红旗有望在今年实现10万辆年销量目标。

下面是“妖表”系列粉丝要欢呼的一条新闻。

《妖怪手表》首部剧场版本月登陆央视播出





《妖怪手表》系列游戏的首部剧场动画《妖怪手表：诞生的秘密喵！》确定将于10月13日上午在CCTV-6播出，并确认为国语配音版。

此前，《妖怪手表》开发商Level 5表示，《妖怪手表4》将在今年晚些时候推出中文版，之前的日版也将更新中文补丁。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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