晚报：HTC手机凉凉 三星实装1亿像素 iPhone 12无刘海

大家晚上好，今天是国庆假期的倒数第二天，相信很多小伙伴们已经开始筹备返程的事宜了，小编在这里预祝大家返程路上一路顺风，希望大家都收获一个完美的假期。



以下是今日份的《科技晚报》，今天科技圈发生的大事还真不少呢！

一首凉凉送给HTC手机

提起HTC，相信很多老玩家们都会对这个品牌具有深厚的感情。大约在十年前，是这个品牌引领了安卓智能手机的发展，并创造了一代又一代的经典智能手机，因此将其称之为曾经的“安卓王”一点也不夸张。如今，HTC已经停止智能手机更新，惜别一代王者。





Yves Maitres出任HTC CEO

近期，前Orange高管Yves Maitres出任HTC CEO。Maitres坦言，HTC已经停止了在智能手机领域的硬件创新。他指出，像苹果、三星、华为等对手在手机硬件方面的投资非常出色，我们并没有这样做，因为人力物力财力转向了VR虚拟现实领域。

Z点评：HTC曾经带给我们无数经典，惜别一代安卓王，希望他未来走好！

三星S11将实装1亿像素

如今手机拍摄能力越来越强，小米推出搭载1亿像素大底的MIX alpha之后，三星也将跟进，其下一代旗舰机型Galaxy S11即将搭载1亿像素和5倍光学变焦系统。MecaTech Systems（美科特）开始为三星下一代旗舰机提供测试插槽，为出货做准备。



三星Galaxy S11设想图

如无例外，三星下一款旗舰机型即将发布Galaxy S11。根据此前曝光的信息来看，Galaxy S11采用后置四摄，主摄为1亿像素的ISOCELL传感器，同时引入5倍光学变焦摄像头，并且新增了光谱仪，可通过红外光分析物体化学成分。

Z点评：1亿像素的意义在于四像素合一，输出2500W超精细画质。

iPhone 12设计曝光无刘海

网络上就流传出了苹果即将在2020年推出的下一代iPhone 12的概念设计。这个iPhone 12 Pro版本的设计实现了极大的颠覆，无刘海的真全面屏、全新的四摄方案、屏下指纹技术的支持，以及必不可少的5G功能全部在这个设计中得以展现。



iPhone 12 Pro渲染图

iPhone 12 Pro配备了功能强大的不可拆卸锂离子4465 mAh电池，以支持其6.7英寸屏幕，分辨率为1380 x 2800像素，比率为20：9。这块屏幕彻底改变了广受诟病的“刘海”造型，但却依然存在一个“小额头”，用于安置前置摄像和3D面部识别。

Z点评：这些设计并非苹果官方公布，但也不要小瞧了这些所谓的“泄露版”。正如iPhone 11发布之前的泄露，大多都成真了。

美法官认为刘海屏无碍

提起苹果公司在iPhone X上首创的刘海屏，真可谓丑到令人深恶痛绝。其实很多人用久了表示还好，可以接受。但也有一些美国用户因为刘海屏的问题，直接把苹果公司送上了法庭。而理由是，刘海侵占的这部分使得屏幕达不到宣称的尺寸。





在iPhone X上首创的刘海屏

其实这个案件并非刚刚发生，此前很多媒体已经进行过报道。而苹果方面认为，他们已经在包装上解释了如何测量屏幕尺寸，并自3月份以来一直在试图驳回此案。如今，法院方便终于有了比较明确的态度：“在美国似乎没有人真正关心这件事。”

Z点评：其实这事儿大家伙儿都看的明白，苹果树大招风而已。

海外抖音TikTok刺痛小札

“今天你对我爱答不理，明天我让你高攀不起。”这句话用在Facebook首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）和海外版抖音TikTok之间似乎恰如其分。如今的TikTok，已经对Facebook和Instagram形成巨大的威胁，小札不得不重新审视。



海外版抖音TikTok

遗憾的是，扎克伯格显然忽略了TikTok的崛起速度。Facebook的短视频应用Lasso自去年11月推出以来，仅安装了42.5万次，而TikTok在中国以外同期安装了6.4亿次。到目前为止，TikTok在中国以外的地方总共被安装了14亿次。

Z点评：如果扎克伯格将TikTok仅仅作为像Explore这样的算法视频推荐器来对待，Facebook有可能错过打造社交娱乐帝国的机会。

过马路低头玩手机将被罚款

如今现代生活人人离不开手机，甚至很多人在驾车、骑车、走路的时候都还在一边看着手机，存在着极大的安全隐患。目前浙江省率先推行文明规范，针对“低头玩手机”过马路等行为作出了禁止性规定，违反者最高可罚款50元。





低头玩手机过马路最高罚款50元

浙江省人大常委会近日批准的《嘉兴市文明行为促进条例》进一步明确和细化了文明行为规范。《条例》指出，禁止从车辆上向外抛撒垃圾以及其他废弃物，禁止行人通过路口或者横穿道路时浏览手持电子设备、嬉闹，禁止不按公共停车泊位标识方向停放或者越线停放机动车，禁止在医院、图书馆、博物馆、影剧院等需要保持安静的公共场所喧哗。

Z点评：低头族们可长点心吧！

一加7T Pro发布时间确定

根据目前众多途径的曝光信息来看，一加7T Pro或将定于10月10日发布。配置方面则有一定程度的升级，比如换装骁龙855 Plus处理器，出厂Android 10系统，电池容量进一步增大等。另外，一加7T Pro迈凯伦版有望同步亮相。



一加7T Pro渲染图

从流传的渲染图来看，一加7T Pro的外形基本没有变化，依然是6.67英寸流体曲屏，背部竖排三摄，前摄采用隐藏弹出式设计。

Z点评：配置升级合理，期待后市有良好表现！

京阿尼纵火案新增遇难者

京阿尼纵火案惨剧的发生了引起了全球哗然，并给很多日本动漫爱好者带来了巨大的打击。根据最新消息显示，京阿尼纵火案新增一名遇难者，为年仅20岁的年轻女性，在纵火案中全身严重烧伤送医，死因是大范围烧伤引发的败血症性休克。



京阿尼纵火案新增遇难者

截止到目前为止，京阿尼纵火案惨剧已导致遇难者人数上升至36人。目前纵火嫌疑人青叶真司仍然在接受治疗，此前有消息称，其在医院短暂恢复了意识，并说出了“痛苦（痛い）”之类的词语。不过他仍需借助人工呼吸机等设备。

Z点评：愿悲剧不再发生，愿逝去的人能够安息。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。（文中图片来自互联网）

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