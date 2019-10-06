三星S11将搭载1亿像素5倍光变 目前已展开测试

如今手机拍摄能力越来越强，小米推出搭载1亿像素大底的MIX alpha之后，三星也将跟进，其下一代旗舰机型Galaxy S11即将搭载1亿像素和5倍光学变焦系统。

据韩媒报道，MecaTech Systems（美科特）开始为三星下一代旗舰机提供测试插槽。该测试插槽用于新机潜望式相机模组的完备性检查，是出货前最后一道检测。



美科特已经展开测试

如无例外，三星下一款旗舰机型即将发布Galaxy S11。根据此前曝光的信息来看，Galaxy S11采用后置四摄，主摄为1亿像素的ISOCELL传感器，同时引入5倍光学变焦摄像头。

此外，后置摄像头旁边还新增了光谱仪，可通过红外光分析物体化学成分，工作原理是用红外光照射物体并读取回弹的能量波的值，以确定其组成。三星最近获得了在移动设备中集成光谱仪的专利。



三星Galaxy S11设想图

光谱仪在手机上主要用途是健康跟踪，例如它可以分析食物的营养成分，或者分析一杯饮料是否含有酒精等。甚至它可以读取皮肤的水分和油脂含量，以提供实时分析和建议，以更好地护理皮肤。

作为三星的特色，打孔屏应该是跑不了的，可以参考Note 10系列的造型。而在核心参数方面，有望搭载高通骁龙865平台，搭配X55基带实现更出色的5G连接能力。



三星Galaxy S11设想图

1亿像素看上去比较的震撼，其实这么多的像素还是有很多优势的。比如通过四像素合一的技术，让输出为2500W像素的照片具备更出色的细节和表现力。当然，高像素带来的高细节，也可以实现更出色的裁切（数码变焦）能力。

而作为比较，苹果今年的最新iPhone 11 Pro系列则为1200万像素的三摄系统。苹果和三星一直是手机拍照中实力比较强悍的对手，如今他们正在走上不同的发展路线。目前有消息称，苹果明年的iPhone 12系列也仅仅是1600万像素的水平！

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