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    华为手机华为 Mate 20 Pro（6GB RAM/全网通）

    华为Mate 20 Pro入手一年感受 就一个字：稳！

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

           外媒资深科技记者Pierre Vitré最近对他使用的华为Mate 20 Pro手机进行了年度总结，他撰文畅谈了入手Mate 20 Pro一年以来的感受。虽然这部昔日旗舰手机的辉煌已经被最新的旗舰华为Mate 30系列所掩盖，但依然可以用一个“稳”字来形容。

    华为Mate 20 Pro入手一年感受 就一个字：稳！
    华为Mate 20 Pro

           首先是外形和手感方面，Mate 20 Pro依然是市面上很具辨识度的手机，Pierre认为时至今日依旧漂亮耐看。6.39英寸的显示屏配上双侧曲面设计，手感和大小刚好。至于刘海，虽然不美观，但Pierre称，考虑到3D人脸识别的安全性，他愿意为此妥协。

           拍照和电池方面，Pierre认为Mate 20 Pro的三摄系统依然堪用，对焦迅速、变焦和广角效果出色。如果非要挑毛病，那就是夜间模式和弱光下变焦仍可以继续优化。

           续航方面让Pierre一直很安心，几乎任何情况下都能应付到睡觉前充电，加之标配的40W充电头，30分钟就能从0%充到70%。

           最后是整机的不足，主要集中在屏下指纹和EMUI系统上，作者的观点是，EMUI省电有些激进，导致部分多任务场景下没有自如保持在后台。

           最终他针对华为Mate 20 Pro给出结论：

           一年下来，Mate 20 Pro是一名合格、出色的日常伴侣，在当下，随着价格下跌，它仍然可以作为购机考虑的首要对象。

    华为Mate 20 Pro（6GB RAM/全网通） 8曲面玻璃机身，无线充电，AI摄影大师，徕卡三摄

    华为Mate 20 Pro（6GB RAM/全网通） 8曲面玻璃机身，无线充电，AI摄影大师，徕卡三摄

    [经销商] 京东商城

    [产品售价] 4499元

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