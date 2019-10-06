扎克伯格曾对抖音TikTok爱答不理 如今高攀不起

“今天你对我爱答不理，明天我让你高攀不起。”这句话用在Facebook首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）和海外版抖音TikTok之间似乎恰如其分。如今的TikTok，已经对Facebook和Instagram形成巨大的威胁，小札不得不重新审视。



海外版抖音TikTok

此前扎克伯格是如此评价海外版抖音TikTok的称它就像Instagram上的探索标签（Explore Tab），很容易像Snapchat的Stories那样被摧毁。

而如今扎克伯格曾这样评价TikTok：

TikTok的表现非常好，它实际上是由中国科技巨头推出的第一款真正的消费者互联网产品，在世界各地表现良好。它在美国十分受欢迎，特别是年轻人中。它在印度发展得非常快。我认为就规模而言，TikTok在印度已经超过Instagram，这是个非常有趣的现象。

我们对TikTok进行的审视显示，它将简短的沉浸式视频与浏览器相结合。所以它几乎与我们Instagram上的探索标签完全相同，我觉得TikTok好像是在探索故事。



TikTok在海外大获成功

我们有很多方法来应对TikTok，比如我们正在开发的独立应用Lasso，它试图在像墨西哥这样的国家获得产品市场契合度，而且我认为这只是其中之一。

在我们与TikTok在重要市场展开竞争之前，我们需要首先看看我们是否能让它在TikTok还不是很强势的市场发挥作用。

TikTok的确在增长，但是他们花了大量资金来推广它。我们发现，在停止广告后，TikTok的保留率实际上并不是很强。

所以这个领域仍然是相当新的，我们有时间来弄清楚我们想要做什么。



TikTok已经是小札高攀不起的存在

遗憾的是，扎克伯格显然忽略了TikTok的崛起速度。Facebook的短视频应用Lasso自去年11月推出以来，仅安装了42.5万次，而TikTok在中国以外同期安装了6.4亿次。到目前为止，TikTok在中国以外的地方总共被安装了14亿次。

如果扎克伯格将TikTok仅仅作为像Explore这样的算法视频推荐器来对待，Facebook有可能错过打造社交娱乐帝国的机会。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：扎克伯格曾对抖音TikTok爱答不理 如今高攀不起http://news.zol.com.cn/728/7285218.html