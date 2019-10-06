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    过马路玩手机将被罚款 低头族们可长点心吧

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

           如今现代生活人人离不开手机，甚至很多人在驾车、骑车、走路的时候都还在一边看着手机，存在着极大的安全隐患。目前浙江省率先推行文明规范，针对“低头玩手机”过马路等行为作出了禁止性规定，违反者最高可罚款50元，以示警告，低头族们可长点心吧！

    玩手机过马路最高罚款50元 低头族们可长点心吧
    低头玩手机过马路最高罚款50元

           浙江省人大常委会近日批准的《嘉兴市文明行为促进条例》进一步明确和细化了文明行为规范。《条例》指出，禁止从车辆上向外抛撒垃圾以及其他废弃物，禁止行人通过路口或者横穿道路时浏览手持电子设备、嬉闹，禁止不按公共停车泊位标识方向停放或者越线停放机动车，禁止在医院、图书馆、博物馆、影剧院等需要保持安静的公共场所喧哗。

           违反上述规定：

           机动车驾驶人从车辆上向外抛撒垃圾或者其他废弃物的处警告或者二十元以上二百元以下罚款；

           行人通过路口或者横穿道路时浏览手持电子设备或者嬉闹的处警告或者五元以上五十元以下罚款；

           不按公共停车泊位标识方向停放或者越线停放机动车的，责令改正，可以处五十元以上一百元以下罚款；

          在需要保持安静的公共场所喧哗的，责令改正，可以处二十元以上二百元以下罚款。

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