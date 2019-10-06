京阿尼纵火案新增遇难者 20岁女性全身严重烧伤

京阿尼纵火案惨剧的发生了引起了全球哗然，并给很多日本动漫爱好者带来了巨大的打击。根据最新消息显示，京阿尼纵火案新增一名遇难者，为年仅20岁的年轻女性，在纵火案中全身严重烧伤送医，死因是大范围烧伤引发的败血症性休克。



京阿尼纵火案遇难者人数上升至36人

截止到目前为止，京阿尼纵火案惨剧已导致遇难者人数上升至36人。

京都动画是业界少有的以女性员工为主的动画公司，这也导致了目前仍然有5名女性伤者因烧伤和骨折等病情住院治疗。



京阿尼纵火案惨剧现场

目前纵火嫌疑人青叶真司仍然在接受治疗，此前有消息称，其在医院短暂恢复了意识，并说出了“痛苦（痛い）”之类的词语。不过他仍需借助人工呼吸机等设备。

2019年7月18日10:35（北京时间9:35）左右，日本京都动画工作室突然出现爆炸随之发生火灾。事故造成京都动画工作室从1层到3层均被完全烧毁 。

2019年7月20日，日本警方对确认实施纵火的41岁男性嫌疑人青叶真司发出逮捕令。



粉丝进行哀悼

截至2019年7月27日，事故共造成35人死亡，34人受伤。35名遇难者中包括21名女性和14名男性，他们的年龄从20多岁到60多岁不等。司法解剖结果显示，有28人被烧死，因一氧化碳中毒而死的有4人，因窒息死亡的有2人。还有1人死因暂时不明 。

2019年9月6日，日本警方公布了京都动画纵火案的最新信息：伤员中近八成年龄在二十至三十多岁 。



京阿尼纵火案元凶

2019年10月5日，火灾事件一名入院治疗中的女性死亡，遇难人数升至36人。

纵火嫌疑人为一名41岁男子，名为青叶真司(Shinji Aoba)，现场人员称其携带易燃液体并泼洒在建筑内与工作人员身上，至于为何纵火尚不清楚，纵火犯已被警方控制，但因其同样被烧伤目前被送往医院救治。

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