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    一代安卓王终落幕 HTC已停止智能手机创新

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

           提起HTC，相信很多老玩家们都会对这个品牌具有深厚的感情。大约在十年前，是这个品牌引领了安卓智能手机的发展，并创造了一代又一代的经典智能手机，因此将其称之为曾经的“安卓王”一点也不夸张。如今，HTC已经停止智能手机更新，惜别一代王者。

    一代安卓王惜别 HTC已停止智能手机更新
    Yves Maitres出任HTC CEO

           近期，HTC董事长王雪红从CEO任上退职，前Orange高管Yves Maitres接替。Maitres坦言，HTC已经停止了在智能手机领域的硬件创新。

    一代安卓王惜别 HTC已停止智能手机更新
    HTC Dream研发代号G1

           他指出，像苹果、三星、华为等对手在手机硬件方面的投资非常出色，我们并没有这样做，因为人力物力财力转向了虚拟现实领域。

           “在错误的时间即使做的对也是错的，在正确的时间即使错了也是对的”

           Maitres用这样一句话来形容曾经的HTC，他说HTC的困境是“错误的时间做了对的选择”，且已经付出代价，所以他们要迎头追赶，追赶“正确的时间”。

    一代安卓王惜别 HTC已停止智能手机更新
    HTC曾经的经典“野火”

           好在HTC还有丰富的资源可供调配，未来可期。

           Maitres计划在5年内，HTC在XR（虚拟现实、增强现实等）的产品组合将超过手机。但他也表示，HTC并不会放弃手机，只是未来会聚焦在高GDP国家布局高端5G手机。

    一代安卓王惜别 HTC已停止智能手机更新
    HTC Vive Cosmos

           他还表示，“市场格局变了，人们现在会因为不能拥有最新款华为手机而沮丧”。

           惜别一代安卓王，希望他未来走好！

    HTC Vive Cosmos

    HTC Vive Cosmos

    [经销商] 京东商城

    [产品售价] 5899元

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