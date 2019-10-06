早报：Android曝高危漏洞 罗永浩要买回坚果

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

传闻苹果将在10月份召开新品发布会。

传苹果16英寸MacBook Pro/新iPad Pro将于10月底上市



传苹果16英寸MacBook Pro/新iPad Pro本月发

近日关于苹果16英寸MacBook Pro和苹果2019款iPad Pro的曝光越来越多，MacRumors报告称苹果的新产品将于本月晚些时候正式上市。MacRumors报告称，去年10月30日苹果举办了一场活动，推出了全新的iPad Pro、Mac系列产品，预计今年的发布时间也在10月底左右。



报道称苹果16英寸MacBook Pro的物理尺寸与15英寸MacBook Pro相同，但是屏幕的边框更窄，预计将达到3072×1920像素的分辨率。此外，将采用新型剪刀式键盘设计。

近日，苹果2019款iPad Pro也有了消息；据爆料称新款iPad Pro采用后置“浴霸”三摄，与iPhone 11 Pro相同的三颗摄像头，包括超广角、广角和长焦镜头。其余的地方，应该是常规的升级。

下面消息来自腾讯音乐。

腾讯音乐遭美多家律师事务所调查，涉嫌违反相关法律



腾讯音乐遭美多家律师事务所调查

美国律师事务所Glancy Prongay & Murray LLP今日宣布，将代表腾讯音乐（NYSE：TME）投资者对腾讯音乐展开调查，以评估该公司及其高管是否违反了联邦证券法。



有投资者认为，腾讯音乐及其高管可能违反了美国联邦证券法。为此，Glancy Prongay & Murray LLP将代这些投资者对腾讯音乐展开调查。事实上，除了Glancy Prongay & Murray LLP，在此之前已有多家律师事务所代表股东对腾讯音乐展开调查，或发起集体诉讼。

下面消息来自谷歌。

谷歌拟收购视频应用Firework 挑战海外版抖音



谷歌拟收购视频应用Firework 挑战海外版抖音

据国外媒体报道，谷歌正考虑收购视频应用Firework。与当下较为流行的TikTok（抖音海外版）类似，Firework也允许用户创建和分享视频短片。



Firework总部位于美国加州红杉城（Redwood City），该公司自己标榜为“社交移动电视的未来”。在今年早些时候的一轮融资中，Firework获得了1亿美元的估值。

知情人士表示，谷歌和Firework目前尚未讨论定价问题。报道称，谷歌收购Firework的动机是“始终保持领先”。此外，谷歌也在寻找视频应用领域的其他潜在收购对象。

下面消息来自微软。

微软Excel谷歌Play商店下载量超过10亿，领先谷歌



微软Excel谷歌Play商店下载量超过10亿

根据androidpolice的报道，微软的应用程序在Android平台上越来越受欢迎，Excel继Word和One Drive之后，在谷歌Play Store上的下载量已经超过10亿次。



Androidpolice报道，Excel 10亿的下载量包括一些预装版。比如三星的Galaxy Note10系列预装了Excel以及其他几个微软的应用程序。不过话说回来，10亿的下载量还是一个不错的成绩。现在，还有一些微软的应用程序尚未达到这个里程碑，包括OneNote和PowerPoint。

下面消息来自库克。

库克发推缅怀乔布斯：SJ. 永远怀念你



库克发推缅怀乔布斯

昨日是乔布斯逝世的8周年的日子，苹果现任CEO 库克也在维特上表示：“我们所有人最宝贵的资源就是时间，史蒂夫·乔布斯，永远怀念你。”



配图中，库克引用的是乔布斯在纽约第五大道Apple Store前凝望的黑白照片。经外媒求证，乔布斯的这句“我们所有人最宝贵的资源就是时间。”原话是“我最爱的事情是不花任何钱。显然，我们所有人最宝贵的资源就是时间。”

下面消息来自谷歌

谷歌发布安卓高危漏洞 黑客可完全控制至少18款手机



谷歌发布安卓高危漏洞

据国外媒体报道，谷歌“Project Zero”研究小组的一名成员日前表示，攻击者正在利用谷歌Android移动操作系统中的“零日漏洞”进行攻击，该漏洞可以让他们完全控制至少18种不同型号的手机，包括四个型号的Pixel手机。



“Project Zero”团队另一名成员蒂姆·威利斯（Tim Willis）引用Android团队成员的话称：“这是一个‘高危漏洞’（high severity）。”

对此，谷歌Android团队的一名成员表示，该漏洞将在10月份的Android安全更新中得到修补，该更新可能会在未来几天内发布。另外，谷歌Pixel 3和Pixel 3a机型不受影响。

下面消息来自罗永浩

罗永浩吐槽iPhone：太丑太重太难用



罗永浩吐槽iPhone

罗永浩昨日在微博上吐槽iPhone 11 Pro Max，称实在是太丑太重太难用，主力机被迫又换回坚果R1了。不过在换回坚果R1之后，罗永浩同样吐槽起了坚果R1，表示：bug和广告越来越多，系统瞎xx乱改，没有创新功能，软硬件都抄iPhone，一群比库克他爹还保守的人在规划硬件……



罗永浩最后总结到，“总之都是我做的孽。”有网友在评论中问道，iPhone和坚果都存在槽点，那该怎么办呢？对此，罗永浩表示“忍一阵儿吧，我想办法买回来”。

下面消息来自一加手机。

亚马逊暗示一加7T Pro将于10月10日推出



亚马逊暗示一加7T Pro将于10月10日推出

近日在印度亚马逊的界面中，展示了一个一加7T系列的宣传界面；BGR、Gizmochina、fonearena等媒体称，这表示一加7T Pro手机将于10月10日正式亮相。



据此前爆料信息显示，一加7T Pro采用6.65英寸，分辨率为3100×1440的AMOLED显示屏，支持90Hz和HDR10 +，采用屏下指纹。

硬件方面，采用高通骁龙855 Plus处理器，8GB内存和256GB存储空间。后置三摄为4800万主摄+1600万超广角（120度）+800万长焦，前置摄像头为1600万像素。采用4085mAh电池和运行安卓10系统。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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