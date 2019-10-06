iPhone 12设计：四摄 无刘海 屏下指纹 支持5G

尽管目前iPhone 11才刚刚发布，但是网络上就流传出了苹果即将在2020年推出的下一代iPhone 12的概念设计。当然，这些设计并非苹果官方公布，但也不要小瞧了这些所谓的“泄露版”。正如iPhone 11发布之前的泄露，大多都成真了。



终于没有大刘海了

简单的说，这个iPhone 12 Pro版本的设计实现了极大的颠覆，无刘海的真全面屏、全新的四摄方案、屏下指纹技术的支持，以及必不可少的5G功能全部在这个设计中得以展现。不夸张的说，如果这些都能够实装，明年的iPhone 12必然大卖。



屏下指纹技术引入

根据视频内容介绍来看，iPhone 12 Pro（2020）将于2020年2月发布，并在iOS 13上运行，可升级到iOS 14。它有多种颜色可供选择，即棱镜白，棱镜黑，棱镜绿，棱镜蓝，金丝雀黄，火烈鸟粉，陶瓷黑，陶瓷白，主教红，烟熏蓝等。



6.7英寸20:9的屏幕

iPhone 12 Pro配备了功能强大的不可拆卸锂离子4465 mAh电池，以支持其6.7英寸屏幕，分辨率为1380 x 2800像素，比率为20：9。这块屏幕彻底改变了广受诟病的“刘海”造型，但却依然存在一个“小额头”，用于安置前置摄像和3D面部识别。



1600万像素四摄加持

iPhone 12 Pro采用了全新的四摄系统，且均为1600万像素。不过造型依然沿袭了iPhone 11的“浴霸”设计方案，这可能是为了品牌设计的连贯性考虑。不过我们可以清晰的看到，三摄中间多了一个摄像头的存在。



Apple A15 Bionic

芯片方面，iPhone 12 Pro将搭配最新的Apple A15 Bionic（7 nm）和最高6GB内存的基础配置。不过这颗A15处理器依然采用7nm+处理器，较之今天的7nm也有一定程度的提升，A15采用六核处理器提供动力。

据该视频介绍，iPhone 12将会在2020年推出。不过这并非官方发布，我们还是看看就好了，就当时一种美好的期待吧~

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